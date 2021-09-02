CHP'li belediye işi bir adım öteye taşıdı! 'Aşısını yaptırmayan velilerin çocuklarını kabul etmeyeceğiz'

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CHP'li Bakırköy Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak "PCR test zorunluluğu" uygulmasını bir adım öteye taşıdı. CHP'li Başkan Bülent Kerimoğlu, "Aşısı olmayan anne ve babaların çocuklarını ne yazık ki kreşlerimize kabul edemeyeceğiz." dedi.

Video mesaj yayınladı

Twitter hesabından bir video mesaj paylaşan Kerimoğlu, sözlerine, "Çocuklarımızı yarınımız, gençlerimiz geleceğimiz olarak görüyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak, Türkiye'de, nüfusa oranla en çok kreş hizmeti veren belediyeyiz." ifadeleri ile başladı.

"Yeni eğitim öğretim dönemine girerken kreşlerimizde bütün hazırlıklarımızı tamamladık." diyen Kerimoğlu, koronavirüs salgınını hatırlatarak, "Çocuklarımıza en iyi seviyede, en sağlık ortamda hizmet vermek için hazırız. Fakat bu hizmeti verirken, dezenfeksiyonu yapmamız, mesafeye özen göstermemiz, çocuklarımız için her türlü hazırlığı yapmamız yetmez. Aynı zamanda toplumda bilinen aşı karşıtlığına karşı, biz de Bakırköy Belediyesi olarak kreşlerimizde eğitim alacak çocuklarımızın anne ve babalarının mutlaka aşılı olmalarının gereğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bülent Kerimoğlu, alınan kararı şöyle duyurdu: "Aşısı olmayan anne ve babaların çocuklarını ne yazık ki kreşlerimize kabul edemeyeceğiz."