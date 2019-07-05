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CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi

CHP'li Ataşehir Belediyesi işçileri sendikanın belediye ile görüşmelerinde hiçbir talepleri kabul edilmediği için bugün belediyeye grev kararı astı. İşçiler taleplerinin kabul edilmemesi durumunda 12 Temmuz'da grev başlatacak.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:10
CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi

CHP'li Ataşehir Belediyesi işçileri, belediye ile yapılan toplu iş sözleşmesinin tıkanması nedeniyle belediyenin merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıkmanın ardından işçiler grev kararını astı.

DİSK açıklama yapmıştı

DİSK Genel İş Sendikası'nın duyurusuna göre, Ataşehir Belediyesi işçilerinin belediye ile toplu iş sözleşmesinin tıkanması nedeniyle işçiler 5 Temmuz saat 13.00'te Ataşehir Belediyesi merkez binası önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini duyurmuşlardı.

12 Temmuz'da greve gidecekler

İşçiler taleplerinin hiçbirinin karşılanmaması halinde 12 Temmuz'da greve gideceklerini duyurdular.

Görevden alınmıştı

Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi, kanuna aykırı tüm işlemler için belediyeyi ve kamu gücünü kullanandığı ve devlet ihale yasasına aykırı işlemlerden dolayı görevini kötüye kullandığı, ihaleye fesat karıştırdığı ve haksız mal edinme ile gerçeğe aykırı belge düzenlenmesine göz yumulması fiillerini işlediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:10
  1. Ataşehir Belediyesi
  2. CHP

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