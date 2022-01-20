CHP’li belediye hem malından hem canından etti

OĞUZHAN GÜLTEKİN / EKREM ŞAHAN ANKARA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen CHP’li ilçe belediyesine bağlı zabıta ekiplerine kızarak, üzerine benzin döküp kendini yakan 63 yaşındaki Süleyman Ekici’nin ölümü şoke etti. Marmaris Belediyesi’ne yardım için müracaat ettiği öğrenilen, yardım alamayınca kömür satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan vatandaşın zabıtalar tarafından yapılan baskıya dayanamayarak canına kıyması, kamuoyunda infiale neden oldu.

“Ölürsem belediye sorumlu”

Ekici olayının altından şok bilgiler çıktı. Ekici’nin kömürlüğü boşaltmak için 2 ay süre istediğini, buna bile müsaade etmeyen CHP’li belediyenin zalimane tutumuna tepki olarak kendisini ateşe verdiği öğrenildi. Olay esnasında Ekici’nin elindeki çakmağı almaya çalışan arkadaşı Osman Tuğcu, “Süleyman ağabey 2 ay süre istedi. Olay büyünce zabıta bir yere telefon etti. Telefon ettiği kişi ek süre tanımadı. 3 gün içinde boşaltmasını istedi. Sonra kendini yaktı” dedi. Oğlu Nuri Ekici de, “Ben orayı Osman Tuğcu’dan kiraladım. Tuğcu, ‘Burası benim’ dedi. Bakın, belediyeye ait bir yere benziyor mu? Babam yanarken, ‘Ölürsem sorumlum Marmaris Belediyesi’ diye feryat etmiş. Hastanede kurtaramadılar babamı, ne yazık ki kaybettik” diye konuştu. Vatandaşlar sosyal medyadan, Süleyman Ekici’nin ölümünden sorumlu tuttukları CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a tepki gösterdi. Ancak, yaşanan trajedi yandaş ve fondaş medyanın fazla ilgisini çekmedi.

Halk tepkili fondaşlar suskun

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, “Ailesini geçindirmek için çabalayan yaşlı bir vatandaşa yapılan bu muamele CHP gaddarlığının tipik bir örneğidir. Fondaş medyada bu haberin gerektiği kadar yer bulamamasını, sırf belediye CHP’li diye hesaplarını insan hayatının önüne koymalarını ibretle izledik” dedi. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da, “Bu acı olay, CHP’nin vurdumduymazlığının ve gaddarlığının bir sonucudur. Oklar kendilerine dönünce olayı nasıl sümen altı ederiz diye uğraşıyorlar, iki yüzlülüktür” dedi. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise, “100 koyunu olan bir insanın işsizlikten şikâyet etmesini günlerce konuşanlar, bu yaşlı adamı görmezden geliyor. Buradaki mesele bir kısım medyanın objektifliğini kaybetmiş olmasıdır” diye konuştu. Marmaris Belediyesi’nden gönderilen açıklamada ise, “Zabıta ekiplerinin yasal görevleri gereği tamamen uyarı maksadıyla yapılan bu denetimin elim bir şekilde sonuçlanması hepimizi derinden üzmüştür” ifadesiyle yetinildi.