CHP’li belediye halk sağlığı tehdidi Halk Ekmeğin içinden eldiven çıktı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

CHP’li Afyonkarahisar Belediyesinin iştiraki YÜNTAŞ AŞ’ye bağlı halk ekmek fabrikasında üretilen ekmeğin içinden eldiven parçaları çıktı. Uzun yıllardır Afyonkarahisar Belediyesi iştiraki Yüntaş AŞ’ye bağlı Halk Ekmek’ten siyez ekmek aldığını söyleyen Y.K isimli hanımefendi önceki gün aldığı ekmekten plastik eldiven çıktığını belirtti.

Yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Y.K akit’e yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar Belediyesi’nin iştiraki Yüntaş AŞ.’ye bağlı Güvenevler Halk Ekmek büfesinden aldığım ekmeğin içinden mavi renkli bir eldiven parçası çıktı. Belediyenin halk sağlığını düşünmesi gerekiyor. Yıllardır halk ekmekten ekmek alırım böyle bir rezaletle ilk defa karşılaştım. Güvenerek tüketiyorduk şimdi ne yapacağız bilmiyorum” dedi.

“ARTIK NASIL GÜVENEREK TÜKETELİM”

Y.K’nın açıklamaları şöyle: “Afyonkarahisar Belediyesinin Halk Ekmek büfesinden aldığım Siyez ekmeği içinden hoş olmayan şeyler çıktı. Ben ekmeği genetiği değiştirilmemiş ve sağlıklı olduğu için Siyez buğdayından üretilmiş olduğu için aldım. Aldığım ekmeği uzun süre tüketiyorum o nedenle ekmeği parça parça tüketiyorum. En son aldığım ekmeğin son iki parçası kalmıştı. Bir tane dilimi alıp ağzıma attığımda yabancı madde fark ettim. Sanki böyle balon çiğniyormuş gibi bir durum oldu.

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Ekmeğin içinden mavi renkli bir eldiven parçası çıktı. Halk sağlığını düşünmüyorlar. Dikkat edilmesi gerekirdi. Ben bir daha bu ekmeği nasıl yiyeceğim diye kara kara düşünüyorum. Sinek küçük ama mide bulandırır. O çıkan eldiven hiçbir zaman güvenerek ekmek yiyemeyeceğiz demektir. Belediyenin pastaneleri falan açılmıştı. Fiyatları uygun ve temiz diye oraları tercih ediyorduk. Şimdi kara kara içinden daha başka ne çıkacak diye düşünüyoruz.”