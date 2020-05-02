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Gündem

CHP'li belediye çölyak hastalarının talebini geri çevirdi

CHP'li Ataşehir Belediyesi, çölyak hastaları için glutensiz gıda talebini 'hizmet yok' diyerek geri çevirdi. Hastaların yardımına AK Parti yönetimindeki Ümraniye Belediyesi koştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:17:00 -
CHP'li belediye çölyak hastalarının talebini geri çevirdi

CHP'nin sosyal belediyecilik konusundaki eksikliği bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'li Belediyenin yapmadığı hizmeti AK Partili belediye yaptı.

Çölyak Hastalığı Derneği, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden koronavirüs günlerinde dağıtılması amacıyla 'glutensiz gıda kolisi' istedi ancak CHP'li belediye bu isteği 'hizmet yok' diyerek geri çevirdi.

Mağdur olan vatandaşların yardımına ise AK Partili Ümraniye Belediyesi yetişti. Belediye hazırladığı kolileri Çölyak Hastalığı Derneği'ne teslim etti.

Yaşanan olay karşısında vatandaşlar CHP'nin vurdumduymaz belediyecilik anlayışına isyan etti.

Olay, akıllara Kılıçdaroğlu'nun 'Ümraniye'deki ihtiyaç sahiplerine de biz yardım ederiz” sözlerini getirdi.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile beraber ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkündür ve tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir.

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