CHP'li belediye bunu da yaptı: Deprem yardımına giden AFAD gönüllüsünü işten attılar

Türkiye 6 Şubat'ta son yüzyılın en büyük afetlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremde binlerce bina yıkıldı. On binlerce kişinin enkaz altında kalmasının ardından bölgeye ülkenin ve dünyanın her yerinden arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Belediye çalışanı AFAD gönüllüsü olarak gitti

Depremin hemen ardından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde cankurtaranlık görevi yapan Gürkan Can da bölgeye gitmek için Valiliğe başvuru yaptı. Daha önce AFAD'ın yapmış olduğu eğitimlerine katılarak Destek Afad gönüllüsü olan Can, afet zamanında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki amirlerinden sözlü olarak izin aldı.

Valiliğin de onaylamasının ardından Can, Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katıldı.

Döndüğünde işten çıkarıldığını öğrendi

Malatya'da 6 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Gürkan Can, 13 Şubat Pazartesi günü Aydın'a döndü. Gürkan Can deprem bölgesinden döndüğü gün kendisine gelen bir SMS'le neye uğradığını şaşırdı. Can, sabah saatlerinde gelen mesajla belediyedeki iş sözleşmesinin fesh edildiğini öğrendi.

"Farklı sebei var" denildi

Konuya ilişkin Haber7’ye konuşan Gürkan Can, "Deprem bölgesinden geldiğim gün işten çıkarıldığımı öğrendim. Gelen mesajda Malatya'ya gittiğim tarihte yani 7 Şubat'ta işten çıkarıldığım yazıyordu. Daha sonra tekrar mesaj geldi "Sigortalı ayrılışınız ipttal edilmiştir" diye. Sonra tekrar bir mesaj geldi "48 nedeniyle işten ayrılışınız işveren tarafından yapılmıştır" diye" dedi.

İşten çıkarılmasına ilişkin amirleriyle görüştüğünde ise şaşkına döndüğünü ifade eden Can, "Amirlerimle konuştum bana şöyle dediler; "Seni işten çıkarma sebebimiz farklı" şeklinde bir açıklama yaptılar" dedi.

"Ben orada zor günler yaşadım ama işten çıkardılar"

Belediyenin kendisini işten çıkarmasına çok üzüldüğünü belirten Gürkan Can, "Ben orada çok zor günler yaşadım. Enkaz altından yeri geldi canlı yeri geldi ölü insanları çıkardık. Artık rüyalarıma giriyorlar. Ama geldikten sonra işten çıkarıldığımı öğrenmek beni üzdü." şeklinde konuştu.

Haber7