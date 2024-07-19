CHP’li belediye başkanları emlak ofisi gibi çalışıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Yandaşları semirtmek ve şatafat uğruna belediye bütçelerini sıfırlayan CHP’li başkanlar, nakit sıkışıklığını gidermek için belediyeye ait taşınmazları parsel parsel satıyor.

Her yer kelepir satılık

Haziran ayı içerisinde milyarlarca liralık taşınmaz satışı yapan CHP’li Ankara, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Bilecik, Tepebaşı Belediyelerine şimdi de Kastamonu, Ortahisar, Antalya Kaş, Kahramankazan, Anamur, Urla, Çanakkale Ayvacık Belediyesi eklendi. Konser, heykel ve köpek mamasına harcayarak kasadaki paraları harcayan CHP’liler çareyi içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye mülklerini satmakta buldu.

CHP’li başkanların haraç mezat satmaya çalıştığı belediyelere ait taşınmazlardan bazıları şöyle:

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Megakenti konser, heykel ve yandaş gezileriyle borç batağına sürükleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, 31 Temmuz’da mülkiyeti belediyeye ait iki taşınmazı satışa çıkardı. İBB, Sarıyer ilçesi Tarabya mahallesinde bulunan 829,43 m² arsayı 398 milyon 126 bin TL muhammen bedelle satışa sunarken Zeytinburnu ilçesi Veliefendi mahallesinde bulunan ve 2378 ada 6 no’lu parselde bulunan 124 m² arsayı 5 milyon 40 bin TL muhammen bedelle elden çıkaracak.

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31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den CHP’ye geçen ve yandaşlarına yer açmak için kalifiyeli personeli temizlik işlerine sürgün eden Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise 2 adet taşınmazı satışa çıkardı. Kastamonu Belediyesi, Aktekke ve Saraçlar mahallelerinde bulunan 3.713 m² konut ve ticaret alanını 23 Temmuz tarihinde toplam 75 milyon 750 bin TL muhammen bedelle satacak.

Mart yerel seçimlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in inisiyatif alarak aday gösterip belediye başkanı olan Hüseyin Can Güner’in başkanlık yaptığı Çankaya Belediyesi de taşınmaz satışına gitti. Güner, Balgat, İlker, İmrahor-3, Keklik Pınarı mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait 5494 m² klasik üç kat imarlı sekiz adet taşınmazı 151 milyon 100 bin TL muhammen bedelle haraç mezat satacak.

Kahramankazan bile var

CHP’li Kahramankazan Belediyesi ise özel eğitim alanı, sanayi, depolama, ticaret, konut ve köylerde bulunan 6 adet taşınmazı elden çıkaracak. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Balaçimşit, Kayı, Saray, Fatih mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait yaklaşık 15 bin m² taşınmazı 63 milyon 315 bin TL muhammen bedelle peşkeş çekecek.

CHP’li Çanakkale Ayvacık Belediyesi, Fatih ve Hamdibey Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait yaklaşık 6 bin m² arsa vasıflı taşınmaz 35 milyon 593 bin TL muhammen bedelle 22 Temmuz tarihinde elden çıkaracak.