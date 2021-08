CHP'li belediye başkanından küstah ifadeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınlar dolayısıyla 3 gün önce Marmaris'e giderek önemli açıklamalarda bulunmasını yazı işleri müdürü olduğu yerel gazetenin manşetinden haber yapan Datça gazetesi kadın muhabiri Sabiha Arslan, Datça Belediye başkanı Gürsel Uçar'in kendisine belediye meclisi toplantısı sonrasında, herkesin içinde 'Cumhurbaşkanının haberini manşetten verdi' diye çirkin sözler söylediğini iddia ederek sosyal medyadan 'bir bayana bu sözler söylenir mi' diyerek isyan etti.

Yazı işleri müdürü Sabiha Arslan Datça Belediye Başkanı'na hitaben sosyal medya paylaşımında "çapsız hareketi iade ediyorumyorum sana bay başkan" başlıklı bir yazı yayımladı.

İşte o paylaşım:

"Çapsız hareketi iade ediyorum sana bay başkan"

Sevgili Datça halkının takdirine sunuyorum. Büyüğümüz dediğimiz, hizmet kalitesi istediğimiz gibi olmasa bile yine bir çok yanlışını görmezden geldiğimiz, Datça'da her şey güzel olur umudumuzu bağlasakta, Datça yerel yönetimini vizyonsuz bıraktığı halde yine de yapar eder diye fırsat verdiğimiz BAY BELEDİYE BAŞKANIMIZ bugün meclis toplantısı sonrası Cumhurbaşkanına dair yaptığım bir haber neticesinde "BU HABERİ KAÇ ÇAY PAKETİ KAPARAK YAPTIN" diyerek, ahlaka, edebe, vicdana ve bir Belediye Başkanına yakışmayan bir gaflet ile bana söylemiştir.

"Kendini kaç paket çaya sattın"

'YANİ BANA 'KENDİNİ KAÇ PAKET ÇAYA SATTIN' demeye getirmiştir. Bakın Sayın Başkan öncelikle ben de eşiniz gibi, anneniz gibi bir bayanım. Bu sözleri onlara da söylüyorsanız veya birileri de sizin kıymetli eşiniz ve muhterem anneniz için böyle bir sözü söylediğinde kendinizi nasıl hissedeceğinizi önce bir düşünün.

Hesaplaşacağız

Sonra hesaplaşacağız zaten. Bir kadına bu şekilde hitap edecek kadar ahlak değerlerini yitirmişseniz vahlar olsun Datça'nın ve ülkenin haline. Beni siyasi yalaka olarak görmek ne sizin haddinizedir, ne de herhangi birinin.

Başkanlık vasfınınız gözümde bitti

Fayans döşemekle, laf söylemek başka şeylerdir. O lafı size iade edeceğim. Başkanlık vasfınız gözümde bitmiştir. Fayans ustası olarak çok daha kıymetli ve değerliydiniz."

TİNGADER’den Datça Belediye Başkanı Uçar’a kınama

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), Muğla’nın Datça İlçe Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın, TİNGADER Muğla Temsilcisi Sebiha Arslan’a yönelik, “Bu haberi kaç paket çay alarak yaptın” şeklindeki çirkin sözlerini kınadı.



Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bir dönemde çok zor şartlara rağmen halkı bilgilendirmek amacıyla görevini yapmaya çalışan bir gazeteciye hem de kadın bir gazeteciye böyle bir ithamda bulunmanın bir belediye başkanına hiç yakışmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:



“Yurdumuz olağanüstü günlerden geçmekte ve küresel bir saldırı ile başetme mücadelesi vermektedir.



BaştaSayın Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin tüm görevlileri,STK’lar ve diğer kuruluşlar ile birlikte vatandaşlarımız da ellerinden geleni yapmakta, birçok yerde başlayan yüzlerce yangınla mücadelede en üst düzeyde çalışmaktadırlar.Bugün,“eksik ve kusur kimde?” diye aramanın yeri ve zamanı değildir. Herkes elinden gelen en üst katkıyı yapmak durumundadır.



Ateşin, dumanın, tozun, toprağın arasında, her zaman olduğu gibi cansiperane çalışan ve her kesim ve her yetkilinin verdiği bilgiler doğrultusunda kamuoyunu aydınlatma uğraşı içerisinde bulunan her gazeteci gibi Muğla Temsilcimiz, AA Muhabiri ve Datça Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sebiha Arslan da, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bölgeye yaptığı gezi, incelemeye dair haberi gazetesinde yayınlamıştır.



Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın, Meclis toplantısını izleyen Sayın Sebiha Arslan’a yönelik, ‘Bu haberi kaç paket çay alarak yaptın?’ şeklindeki çirkin sözlerini asla kabul etmiyoruz.



Partisi ne olursa olsun, hangi siyasetçi söylerse söylesin,bu sözleri tüm gazetecilere söylenmiş kabul ederek üzerimize alındığımızı belirterek şiddetle kınıyor, gazeteci kadın kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”