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Siyaset CHP'li Belediye Başkanı için tecavüz iddiası! "Travmalar nedeniyle tedavi görüyorum"
Siyaset

CHP'li Belediye Başkanı için tecavüz iddiası! "Travmalar nedeniyle tedavi görüyorum"

İş istemek için gittiği CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren S.T., yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İş başvurusuna gittiği gün tecavüze uğradığını belirten S.T, "Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 10:59:00 -
CHP'li Belediye Başkanı için tecavüz iddiası! "Travmalar nedeniyle tedavi görüyorum"

Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen takipsizlik kararının kaldırılmasından aylar sonra mağdur kadının ifadesi önceki gün tekrar alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre; S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, 2016'nın kış aylarında iş istemek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a gittiğini anlatarak, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.

Mağdur S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ise, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik kararını kaldırıp dosyayı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesine rağmen, müvekkilinin ifadesinin 18 Kasım'da alınabildiğini belirterek dosyanın bilinçli olarak sürüncemede bırakıldığını öne sürdü. Sultansu, "Soruşturma bu şekilde yürütülmeye devam edilirse, gerçek suçluların ortaya çıkarılması mümkün olmayacak. Dosyanın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP'li Başkan Atabay, soruşturma kapsamında ifade verirken kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin "1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık" ifadelerini kullandı.

Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!
Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!

Gündem

Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!

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Yorumlar

gezgin

Gündemimizde başka bir şey yokmu? Ekonomi,geçim sıkıntısı .......Allah şahittir,Yatacak yeriniz olmayacak
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mahmut

CHP Tecavüz partisi Her halde chp iktidar olursa bir ihtimal Türkiyede tecavüz işlerini serbest bırakır çünkü onlarda O zihniyet va Allah korkusu olmayınca....
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