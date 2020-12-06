CHP'li Belediye Başkanı da vekil de aynı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir dayanağı olmayan 'koronavirüsten günlük ölen sayısı' açıklamalarından sonra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı 'Ölen hasta sayısını saklamakla' itham etti.

Belge yok! Amaçları halkın Sağlık Bakanlığı'na güvenini sarsmak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 Aralık günü açıkladığı can kaybı sayısına dikkat çeken CHP'li vekil, sadece 10 büyükşehirde 467 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerek, "Covid’den daha fazla ölüme sebep olan başka bir bulaşıcı hastalık varsa Sağlık Bakanı bunu neden açıklamıyor?" dedi.

Bakan Koca tane tane anlatmıştı

Sağlık Bakanı Koca, CHP'li İmamoğlu'nun iddiaları sorulduğunda ölüm belgesinin nasıl düzenlendiğini tane tane anlatmıştı.