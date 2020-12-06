  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Belediye Başkanı da vekil de aynı!
Siyaset

CHP'li Belediye Başkanı da vekil de aynı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de hiçbir belge sunamadan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı koronavirüs verilerini saklamakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:19:00 - 2020-12-06 23:24:34
CHP'li Belediye Başkanı da vekil de aynı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir dayanağı olmayan 'koronavirüsten günlük ölen sayısı' açıklamalarından sonra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı 'Ölen hasta sayısını saklamakla' itham etti.

Belge yok! Amaçları halkın Sağlık Bakanlığı'na güvenini sarsmak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 Aralık günü açıkladığı can kaybı sayısına dikkat çeken CHP'li vekil, sadece 10 büyükşehirde 467 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerek, "Covid’den daha fazla ölüme sebep olan başka bir bulaşıcı hastalık varsa Sağlık Bakanı bunu neden açıklamıyor?" dedi.

Bakan Koca tane tane anlatmıştı

Sağlık Bakanı Koca, CHP'li İmamoğlu'nun iddiaları sorulduğunda ölüm belgesinin nasıl düzenlendiğini tane tane anlatmıştı.

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar’dan çok kritik uyarı: Gizlice güvenlik üniformalarını giyip oraya sızacaklar
Gündem

Abdullah Ağar’dan çok kritik uyarı: Gizlice güvenlik üniformalarını giyip oraya sızacaklar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sincar'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Ağar, "PKK'lı teröristler Irak güvenlik güçlerine katılab..
Gündemi altüst eden iddia: Hamaney öldü
Dünya

Gündemi altüst eden iddia: Hamaney öldü

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay