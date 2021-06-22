CHP'li belediye başkanı Arif Yoldaş Altıok'a saldırı
Nevşehir'in Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu sırada saldırıya uğradı.
Nevşehir'de görev yapan CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a berberde iki kişi saldırdı. Saldırganların gözaltına alındığı belirtildi.
Nevşehir'in CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu sırada 2 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Altıok, ranta izin vermediği için saldırıya uğradığını söyledi.
Arif Yoldaş Altıok, tıraş olmak için gittiği berber dükkanında 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Berber dükkanındaki vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Altıok, saldırganların gözaltına alındığını söyledi.