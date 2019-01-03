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CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'ın Yaylakonak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya partisinden istifa etti. Karakaya, "Ben bu durumu halkıma danıştım ve onların da desteğiyle AK Parti'ye geçmek istedim. Partimden istifa ettim. Yarın da AK Parti'ye katılacağım" dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 21:03
CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesinin Belediye Başkanı Hasan Karakaya, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır Yaylakonak beldesinde belediye başkanlığı yaptığını belirtti.

Partisinin yerel seçimler için aday belirlerken kendisini yok saydığını ifade eden Karakaya, "Ben bu durumu halkıma danıştım ve onların da desteğiyle AK Parti'ye geçmek istedim. Partimden istifa ettim. Yarın da AK Parti'ye katılacağım." dedi.

"Bazı belediye meclis üyeleri de CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçecek"

Karakaya, yarın bazı belediye meclis üyelerinin de CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katılacağını öne sürdü.

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, Yaylakonak beldesinde belediye başkan adayı olarak Abuzer Aydın'ı belirlemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 21:03
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