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Gündem CHP’li Beko’nun Kur’an hazımsızlığı
Gündem

CHP’li Beko’nun Kur’an hazımsızlığı

Geçmişi İslam düşmanlığıyla dolu olan, seçim dönemlerinde mütedeyyin cenahtan oy alabilmek adına Müslümanların en kadim değerlerini istismar eden CHP’de mukaddesat düşmanlığı yeniden depreşti.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 10:18:00 -
CHP’li Beko’nun Kur’an hazımsızlığı

 Haber Merkezi 

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminde hedef aldığı TBMM binasında mimari açıdan yapılan bazı değişiklikler CHP’liler rahatsız etti. Meclis’in kütüphanesinde Kur’an-ı Kerim okuma yeri, dini sohbetler ve Diyanet İşleri’nin kitaplarının sergileneceği alanların oluşturulmasını hazmedemeyen CHP’nin ‘kızıl’ isimlerinden eski DİSK’çi İzmir Milletvekili Kani Beko, mukaddesat düşmanlığı yaptı.

Geçmişleri de böyleydi

Geçmişi yasaklar ve baskılarla dolu olan, camileri ahıra çevirip Kur’an-ı Kerim okunmasını yasaklayan CHP’de mukaddesat düşmanlığı yeniden hortladı. CHP’li Beko, Meclis’in Kur’an-ı Kerim okunma ve dini sohbetler yapılma yeri olmadığını belirterek, atılan bu adımdan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM, Kur’an’la kuruldu

Konuyla ilgili gazeteci Cengiz Aledemir’e açıklamalarda bulunan Kani Beko, şu hadsiz ifadeleri kullandı: “Dini işlerle ilgili mekanların yeri Meclis değildir. Eğer insanlar dini ihtiyaçlarını gidermek istiyorlarsa Meclis’e çok yakın bir mesafede olan, Kocatepe Camii’nin altında yer alan Kur’an okuma ve dinlenme salonlarının bulunduğu Diyanet İşleri’ne bağlı büyük bir mekana dikkat çekmek isterim. Dini inançları yapmanın yeri ayrıdır siyasetin ayrı. Böyle davranışlar İslami inançlara zarar vermektedir.” Bu sözlerin sahibi CHP’li  Beko’ya, bir asır önce Meclis’in Kur’an-ı Kerim ile açıldığını hatırlatmak isteriz.

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Yorumlar

Resat

chp nin oklarinfan biri olan laiklik Islam düşmanlığıdir. Solculukta bunun kamuflajidir.
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Vatansever

Ulan! Bu terör estiren Milletin vekiline biriniz söylese Batı dediğimiz güruhun Din olgusu onların her günlük yaşantılarının bir parçası ve Rusya’sı, Yunan’ı askerini teçhizatını ve Başkanlarını kutsuyor. Ulan! Adamlar incile basarak yemin ediyorlar ve göreve o şekil geliyor. Sen bir Fatiha okunmasını mı çok görüyorsun Mecliste? Yahu bu insanlar içimizde , mecliste her yerde. Bu kadar mı insan camii’den, hoca’dan, imamdan, sakaldan, Başörtüsünden , kur’an’dan , peygamberden ve kendi ananelerinden kendi yaşadığı toplumdan nefret eder? Kusura bakmasın kimse ama Lanet olsun böyleleri.
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