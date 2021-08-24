CHP’li Beko’nun Kur’an hazımsızlığı

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FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminde hedef aldığı TBMM binasında mimari açıdan yapılan bazı değişiklikler CHP’liler rahatsız etti. Meclis’in kütüphanesinde Kur’an-ı Kerim okuma yeri, dini sohbetler ve Diyanet İşleri’nin kitaplarının sergileneceği alanların oluşturulmasını hazmedemeyen CHP’nin ‘kızıl’ isimlerinden eski DİSK’çi İzmir Milletvekili Kani Beko, mukaddesat düşmanlığı yaptı.

Geçmişleri de böyleydi

Geçmişi yasaklar ve baskılarla dolu olan, camileri ahıra çevirip Kur’an-ı Kerim okunmasını yasaklayan CHP’de mukaddesat düşmanlığı yeniden hortladı. CHP’li Beko, Meclis’in Kur’an-ı Kerim okunma ve dini sohbetler yapılma yeri olmadığını belirterek, atılan bu adımdan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM, Kur’an’la kuruldu

Konuyla ilgili gazeteci Cengiz Aledemir’e açıklamalarda bulunan Kani Beko, şu hadsiz ifadeleri kullandı: “Dini işlerle ilgili mekanların yeri Meclis değildir. Eğer insanlar dini ihtiyaçlarını gidermek istiyorlarsa Meclis’e çok yakın bir mesafede olan, Kocatepe Camii’nin altında yer alan Kur’an okuma ve dinlenme salonlarının bulunduğu Diyanet İşleri’ne bağlı büyük bir mekana dikkat çekmek isterim. Dini inançları yapmanın yeri ayrıdır siyasetin ayrı. Böyle davranışlar İslami inançlara zarar vermektedir.” Bu sözlerin sahibi CHP’li Beko’ya, bir asır önce Meclis’in Kur’an-ı Kerim ile açıldığını hatırlatmak isteriz.