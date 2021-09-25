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Siyaset CHP'li Bekaroğlu'nun Destici paylaşımına tepki: Haddini bil
Siyaset

CHP'li Bekaroğlu'nun Destici paylaşımına tepki: Haddini bil

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ABD'ye giden BBP Lideri Mustafa Destici hakkında yaptığı paylaşıma bir tepki de BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir'den geldi. Bekaroğlu için 'siyasi garabet' ifadesini kullanan İspir, 'Haddini bil' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 19:13:00 -
CHP'li Bekaroğlu'nun Destici paylaşımına tepki: Haddini bil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında attığı tweete, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir cevap vererek, “Haddini bil! Hadsizlik müflis siyasi geçmişlerinin ayrılmaz bir parçası olanları milletimize havale ediyorum” dedi.

Mehmet Bekaroğlu'ndan Destici'ye büyük ayıp

BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, BBP Lideri Mustafa Destici’nin ABD ziyareti hakkında attığı "Bindir makam uçağına götür, dünyayı görsün garibim. Tamamdır" tweeti hakkında açıklamada bulundu.

Bekaroğlu'na tepki: Siyasi garabet

Bekaroğlu’nu tavrını 'siyasi garabet' olarak niteleyen İspir, "Aslını inkar eden, tutunamayıp bir uçtan ötekine savrulan siyasi garabet şahıs, utanıp sıkılmadan milletin değerlerini, ülkemizin ali çıkarlarını bütün dünyaya karşı savunan Cumhur İttifakının içinde milim sapmadan, kaya gibi duran Genel Başkanımızı eleştirmeye kalkmış. Haddini bil! Hadsizlik müflis siyasi geçmişlerinin ayrılmaz bir parçası olanları -en iyi cevabı her defasında aziz milletimizin vermiş olması hasebiyle- yine milletimize havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

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