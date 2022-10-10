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Gündem CHP’li Batur’dan camiye hakaret
Gündem

CHP’li Batur’dan camiye hakaret

Tek parti iktidarı döneminde camileri ahıra çeviren CHP, zerre miktar değişmediğini gözler önüne sermeye devam ediyor. CHP’li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen “Patilerin Festivali” adlı etkinlik için kullandığı görselde cami fotoğrafının üzerine köpek yerleştirdi. Sosyal medya hesabından birçok kullanıcı tepki göstermesine rağmen CHP’li batur paylaşımını inatla silmedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 10:40:00 -
CHP’li Batur’dan camiye hakaret

HABER MERKEZİ

Tek parti iktidarı döneminde camileri ahıra çeviren CHP, zerre miktar değişmediğini gözler önüne sermeye devam ediyor. CHP’li İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen “Patilerin Festivali” adlı etkinlik için kullandığı görselde, cami fotoğrafının üzerine köpek yerleştirdi. Mübarek Mevlid-i Nebi gecesinde yaptığı tanıtım paylaşımda CHP’li Batur, “Patiler nereye gidiyor” yazdı. Abdül’ün paylaşımında, “8 Ekim Cumartesi, saat 13’de Gündoğdu Meydanı’nda, üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Patilerin festivaline tüm hemşehrilerimi ve hayvanseverleri bekliyorum” sözlerine yer verildi. Skandal görüntüye gelen birçok kullanıcı tepkisine rağmen Batur, paylaşımını silmedi.

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Yorumlar

sedat Gümüş

Alçak batur bunu neden kiliselerin ve sinagogların üzerinde yapmadın yada yapamadın ...Yeter bunların alçaklıkları ....

Vatandaş

Bence o partileri bıraksın geberip cehenneme gittiğinde arkasına gireceğe baksın
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