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Gündem CHP'li başkanlar üzen haberi basın toplantısında aldılar!
Gündem

CHP'li başkanlar üzen haberi basın toplantısında aldılar!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 17:28:00 -
CHP'li başkanlar üzen haberi basın toplantısında aldılar!

Bartın'ın Amasra ilçesinde basın toplantısı düzenleyen CHP'li başkanlar ve meclis üyeleri, basın toplantısı sürerken Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu yönünde haber aldılar.

Bir anda neye uğradıklarını şaşıran CHP'li üyeler, "Oooo" diye tepki gösterdi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP Bartın Teşkilat Başkanı Cemal Selim Karakaş CHP Amasra Teşkilatı Başkanı Ogün Basançelebi, meclis üyeleri, belediye birim amirleri ile birlikte geleneksel basınla buluşma toplantısı düzenledi. Çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Recai Çakır, toplantının son bölümünde ise basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin MHP'li Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fırıncıoğlu'nun kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu yönünde iddia olduğunu söylemesi üzerine ise başkanlar büyük şok yaşadı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda gelen haber üzerine büyük üzüntü yaşayan ve "Oooo" tepkisi veren başkanlardan Recai Çakır, "Acil şifalar diyoruz sizler aracılığıyla. O zaman varsa başka bir şey, hemen toparlayalım" diyerek toplantıyı noktaladı.

Öte yandan Bartın Belediyesi, CHP'li Fırıncıoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Fırıncıoğlu'nun kalp krizi geçirmediği, sağlık durumunun iyi olduğu ve gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Kamuoyunda ve bazı basın kuruluşlarında dolaşan Bartın Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’nun kalp krizi geçirdiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Fırıncıoğlu gribal enfeksiyon ve sıvı kaybı nedeniyle tedavi altına alınmıştır. Sayın Fırıncıoğlu’nun genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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