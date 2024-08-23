CHP’li başkanlar, Kararcılar, İP’li milliyetçiler… Dinle Suavi iyi dinle!

2007 yılında “Dağlıca Baskını” olarak tanınan PKK saldırısında 12 askerimiz şehit oldu. 2011 senesinde, Dağlıca’nın sorumlularından Yücel Halis isimli PKK’lı terörist öldürüldü. Suavi isimli sözde sanatçı, beraberindeki Sırrı Süreyya Önder gibi terör sevicilerle birlikte, Yücel Halis’in ailesini ziyaret edip taziyelerini iletti!..

Suavi isimli şarkıcı bozuntusuna, milliyetçi geçinen CHP konser üstüne konser verdirdi. Son olarak Beykoz’da, Dünya Beykozlular Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi ve CHP’li Beykoz Belediyesi Suavi’yi çağırdı. Tepki amacıyla konsere gelen ülkücüler, slogan atarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

Konya’da CHP’li Seydişehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Suavi’ye konser verdirecekti. Ancak konser iptal edildi.

Bunun ardından CHP yandaşı medya organları ve Suavi cephesi, her zamanki “sanat susturuluyor” edebiyatına sarıldı.

Akit TV’de, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Suavi olayı ve sonrasında yaşananlar da masaya yatırıldı.

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