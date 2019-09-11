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CHP'li başkanlar genel merkeze çağrıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gidecek olan CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı. Başkanlar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir toplantı yapacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:41
CHP'li başkanlar genel merkeze çağrıldı!

Büyük toplantı öncesi CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı. Başkanlar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir toplantı yapacak.

Saat 13.00’te başlayacak toplantıya, AK Partili’li büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 11 CHP’li belediye başkanıyla bir MHP’li başkan da katılacak.

Görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları‘nın yerine ise başkanlığa atanan valiler katılacak.

Toplantıda büyükşehirlerin sorunlarının, yerel yönetimlerin çalışmalarının ele alınması, bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:41
  1. Van
  2. Mardin
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Diyarbakır
  6. Ankara
  7. CHP

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