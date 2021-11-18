CHP'li başkanla CHP'li gazeteci arasında "yalancı" polemiği

AK Parti düşmanı gazeteci Enver Aysever'in CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alması büyük tepkiyle karşılanmış, bunun üzerine CHP'li Başkan Tunç Soyer ihaleyi iptal etmişti. Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu dile getirmişti. Bugün gerçekleştirilecek mahkeme öncesi kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yazar Enver Aysever'in okuryazarlık atölyesi için açılan ihale ile ilgisi bulunmamaktadır. İhale şartnamesi, belediyemiz tarafından yazılmıştır, kazanan firma ile Enver Aysever'in hiçbir bağı yoktur. İhalenin yapılması ve iptali belediyemizce karara bağlanmıştır" denilerek, Aysever'in o dönem söylediklerilyle bire bir örtüşen şekilde ihalenin, ihale bedelinin ve ihaleyi alan şirketin Aysever ile bir ilgisinin olmadığı duyuruldu.

8 ay sonra mı aklınıza geldi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin twitter hesabından yapılan açıklamaya vatandaşlar da tepki gösterdi. Paylaşıma gelen yorumlar arasında Tunç Soyer'e, "Bu açıklamayı 8 ay mı düşündünüz?", "Bu işler otobüs üstünde dans etmeye benzemez, yöneticilik ciddi iştir", "Bu zamana kadar neredeydiniz, biriken pisliği nasıl temizleyeceksiniz şimdi" gibi birçok eleştiri yer aldı. Tartışmanın üzerinden 8 ay geçtikten sonra açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi kafaların karışmasına sebep olurken, Enver Aysever ise davadan vazgeçtiğini açıkladı. Soyer'den gelen geri adımın, kendisinin haklılığını teyit ettiğini söyleyen Aysever, "Kimin yalancı olduğu ortaya çıktı" dedi.