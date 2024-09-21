CHP’li başkanın yeğeni sokakta terör estirdi! Ödül gibi ceza aldı

Beypazarı ilçesinde Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile yaraladı.

Tabancayla yaraladı

Olay, dün gece saatlerinde Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda karşılaştığı Serkan Damak ve beraberindeki Murat Köksal ile tartıştı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Kamil Kasap, kavga sırasında üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Damak ve Murat Köksal'a ateş etti.

Ödül gibi ceza verildi

Murat Köksal karın bölgesi, Serkan Damak ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. CHP’li başkanın yeğeni Kamil Kasap, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Kasap’a, ev hapsi verildi.