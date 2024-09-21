  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’li başkanın yeğeni sokakta terör estirdi! Ödül gibi ceza aldı
Gündem

CHP’li başkanın yeğeni sokakta terör estirdi! Ödül gibi ceza aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 18:50:00 -
CHP’li başkanın yeğeni sokakta terör estirdi! Ödül gibi ceza aldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde CHP’li Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması Kamil Kasap, restoranda tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile yaraladı. Gözaltına alınan Kasap’a, nöbetçi hakimlik tarafından ev hapsi verildi.

Beypazarı ilçesinde Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile yaraladı.

Tabancayla yaraladı

Olay, dün gece saatlerinde Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda karşılaştığı Serkan Damak ve beraberindeki Murat Köksal ile tartıştı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Kamil Kasap, kavga sırasında üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Damak ve Murat Köksal'a ateş etti.

Ödül gibi ceza verildi

Murat Köksal karın bölgesi, Serkan Damak ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. CHP’li başkanın yeğeni Kamil Kasap, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Kasap’a, ev hapsi verildi.

CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi
CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi

Gündem

CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi

CHP'li Başkan İzmir'den umudunu kesti: Temizlenmez!
CHP'li Başkan İzmir'den umudunu kesti: Temizlenmez!

Siyaset

CHP'li Başkan İzmir'den umudunu kesti: Temizlenmez!

CHP'li başkandan "skandal" Kuzenine peşkeş çekti
CHP'li başkandan “skandal” Kuzenine peşkeş çekti

Gündem

CHP'li başkandan “skandal” Kuzenine peşkeş çekti

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23