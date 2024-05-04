  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’li Başkanın tutuklandığı teleferik kazasında facia göze göre göre gelmiş! İhmaller zinciri raporda
Gündem

CHP’li Başkanın tutuklandığı teleferik kazasında facia göze göre göre gelmiş! İhmaller zinciri raporda

Yeniakit Publisher
2024-05-04 22:17:00 -
CHP’li Başkanın tutuklandığı teleferik kazasında facia göze göre göre gelmiş! İhmaller zinciri raporda

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasıda facianın göze göre göre geldiği ortaya çıktı. Aralarında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu beş kişi tutuklandığı faciadaki ihmaller hazırlanan bilirkişi raporunda yer aldı.

CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklandığı teleferik kazasına dair bilirkişi raporu tamamlandı. 1 vatandaşın öldüğü yüzlerce kişinin saatlerce askıda kalıp korku dolu anlat yaşadığı faciaya ilişkin raporda, sistemin bir çok defa tork hatası vermesine rağmen, arızayı gidermek yerine teleferik hattının işletilmeye devam ettiği belirtildi.

DÜŞÜK TORK HATASINA RAĞMEN ÇALIŞTIRMAYA DEVAM ETTİLER

İstenen bilirkişi raporu dün akşam dosyaya eklendi. Hazırlanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın meydana geldiği gün boyunca teleferik otomasyon sisteminde çok sayıda düşük tork hatası oluşmasına rağmen hata kodunun nedenlerine dair inceleme yapılıp, gerekli önlemler alınmadan sistemin çalıştırılmaya devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Olaya yakın bir süreçte yolcuların uyarısıyla sistemin durdurulmasının akabinde gerekli kontroller yapılmadan sistemin tekrar çalıştırılması sonucu olay meydana gelmiş ve hemen sonrasında teleferik kontrol/kumanda sistemi elektriksel olarak tüm sistemi durdurmuştur."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

MÜHENDİS ONAYI ALINMAMIŞ

Ayrıca aynı raporda, üst yapıyı oluşturan boru tipi çelik kolonlar ve bunların birleşim detayları için benzer nitelikte inşaat mühendisi imzalı ve yine idare adına inşaat mühendisi onaylı standart bir uygulama projesine rastlanmadığı, bunun yerine direk kısımlarını gösteren ve eksik bilgili çizimler ve onaylı olmayan hesaplar bulunduğu, çizimlerin üzerinde ise sorumlu inşaat mühendisi imzası ve onayı görülmediği, dış yüklere göre tasarım yapılmadığı ve mevcut bulon sayısının ve çapının yetersiz olduğu belirtildi.

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasıyla ilgili aralarında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu beş kişi tutuklanmıştı.

Bir kişi hayatını kaybetmişti! Teleferik faciası öncesi ailenin son görüntüleri
Bir kişi hayatını kaybetmişti! Teleferik faciası öncesi ailenin son görüntüleri

Gündem

Bir kişi hayatını kaybetmişti! Teleferik faciası öncesi ailenin son görüntüleri

CHP’li başkanın tutuklandığı teleferik kazasında şok gelişme!
CHP’li başkanın tutuklandığı teleferik kazasında şok gelişme!

Gündem

CHP’li başkanın tutuklandığı teleferik kazasında şok gelişme!

Ankara'da teleferik hattı kapatıldı
Ankara'da teleferik hattı kapatıldı

Gündem

Ankara'da teleferik hattı kapatıldı

'Halka hizmet Mansur Yavaş ve Mimarlar Odası işbirliğinde engellendi'
'Halka hizmet Mansur Yavaş ve Mimarlar Odası işbirliğinde engellendi'

Gündem

'Halka hizmet Mansur Yavaş ve Mimarlar Odası işbirliğinde engellendi'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Bu durumda nerede chp belediyesi varsa,orada vatandaşlar bu tür şeylere binmesinler.Zira chp li belediyelerde eksik işler çok.Nasıl güveneceksin.

dava adamı

Bilirkişi raporunun sonunda da; "ANET Antalya İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’de Mesut Kocagöz’ün, 28 Kasım 2023 tarihine kadar ANET Genel Müdürü görevi yaptığı ve görevinden istifa ettiği, Mesut Kocagöz’ün kazanın olduğu 12.04.2024 tarihinde genel müdür ya da işveren sıfatı olmaması sebebiyle kazada sorumluluğunun olup olmadığının takdiri Sayın Savcılığınızdadır" ifadelerine yer verildi." Doğru mu? Yalan söyleyen de gerçeği gizleyen de şerefsizdir.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23