CHP’li Başkanın tutuklandığı teleferik kazasında facia göze göre göre gelmiş! İhmaller zinciri raporda

CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklandığı teleferik kazasına dair bilirkişi raporu tamamlandı. 1 vatandaşın öldüğü yüzlerce kişinin saatlerce askıda kalıp korku dolu anlat yaşadığı faciaya ilişkin raporda, sistemin bir çok defa tork hatası vermesine rağmen, arızayı gidermek yerine teleferik hattının işletilmeye devam ettiği belirtildi.

DÜŞÜK TORK HATASINA RAĞMEN ÇALIŞTIRMAYA DEVAM ETTİLER

İstenen bilirkişi raporu dün akşam dosyaya eklendi. Hazırlanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın meydana geldiği gün boyunca teleferik otomasyon sisteminde çok sayıda düşük tork hatası oluşmasına rağmen hata kodunun nedenlerine dair inceleme yapılıp, gerekli önlemler alınmadan sistemin çalıştırılmaya devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Olaya yakın bir süreçte yolcuların uyarısıyla sistemin durdurulmasının akabinde gerekli kontroller yapılmadan sistemin tekrar çalıştırılması sonucu olay meydana gelmiş ve hemen sonrasında teleferik kontrol/kumanda sistemi elektriksel olarak tüm sistemi durdurmuştur."



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MÜHENDİS ONAYI ALINMAMIŞ

Ayrıca aynı raporda, üst yapıyı oluşturan boru tipi çelik kolonlar ve bunların birleşim detayları için benzer nitelikte inşaat mühendisi imzalı ve yine idare adına inşaat mühendisi onaylı standart bir uygulama projesine rastlanmadığı, bunun yerine direk kısımlarını gösteren ve eksik bilgili çizimler ve onaylı olmayan hesaplar bulunduğu, çizimlerin üzerinde ise sorumlu inşaat mühendisi imzası ve onayı görülmediği, dış yüklere göre tasarım yapılmadığı ve mevcut bulon sayısının ve çapının yetersiz olduğu belirtildi.

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasıyla ilgili aralarında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu beş kişi tutuklanmıştı.