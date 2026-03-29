CHP’li Başkan’ın taciz ettiği ileri sürülmüştü! Kazada ağır yaralandı!

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki T. T.’ye dün akşam saatlerinde Görele Kaymakamlık lojmanlarında bir araç çarptı. T. T. hemen Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın acilde kalbi durdu, daha sonra tekrar çalıştırıldı. Tomografi ve diğer işlemlerden sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın nasıl olduğu savcılık ve emniyet tarafından soruşturuluyor.