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Gündem CHP’li başkandan uygunsuz davranış! Kadın çalışanın elinden tutup…
Gündem

CHP’li başkandan uygunsuz davranış! Kadın çalışanın elinden tutup…

Yeniakit Publisher
2024-09-19 12:24:00 -

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmete değil skandala imza attı. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bir laboratuvarı ziyaret ettiği sırada, şoke eden davranışa imza attı. Kendisine sunum yapan çalışanın elini cebinden çıkardı. Görüntülere tepki yağdı.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmedi. Son olay bu kez Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde meydana geldi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, özel bir laboratuvarı ziyarete gitti.

Bu sırada özel laboratuvardaki bir kadın çalışan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a sunum gerçekleştirdi.

Ancak Doğan, sunum yapan çalışanın bir anda elini cebinden çıkartmasını isteyince ortam buz kesti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a tepki gecikmedi. Vatandaşlar, "Bir makama ulaşan herkes başkalaşıyor. Çalışanın eli cebinde olsa ne olur olmasa ne olur?" diyerek yapılanın saygısızlık olduğunu dile getirdi.

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