  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li başkandan skandal sözler! Vatandaşa hakaret etti
Siyaset

CHP'li başkandan skandal sözler! Vatandaşa hakaret etti

Katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nin Sarıyer’in yanında "çoban" olduğunu söyleyerek bölgede yaşayan vatandaşları küçümsedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 23:49:00 - 2021-10-07 23:52:04

CHP'li isimlerin skandallar silsilesine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldığı bir programda 'Şişli, Beykoz ve Kağıthane'de yaşayan vatandaşları "çoban" diyerek küçümsedi.

Genç, "Arkadaşlar Şişli, Beykoz diğer Kağıthane Sarıyer'in yanında çoban ya lütfen ya kendi değerinizi bilin ya" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Lüks makam aracı şovu

Şükrü Genç daha önce kullandığı lüks makam aracını daha lüksüyle değiştireceğini söyleyerek kahkaha atmıştı.

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" iddiasında bulunurken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan Audi A8 Long marka makam aracını değiştireceğini söyleyerek kahkahalar eşliğinde "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Meydan Larousse Dayağı

Bunlara meydan dayağı atılmadığı sürece daha da azacaklar.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay