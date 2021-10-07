CHP'li başkandan skandal sözler! Vatandaşa hakaret etti

CHP'li isimlerin skandallar silsilesine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldığı bir programda 'Şişli, Beykoz ve Kağıthane'de yaşayan vatandaşları "çoban" diyerek küçümsedi.

Genç, "Arkadaşlar Şişli, Beykoz diğer Kağıthane Sarıyer'in yanında çoban ya lütfen ya kendi değerinizi bilin ya" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Lüks makam aracı şovu

Şükrü Genç daha önce kullandığı lüks makam aracını daha lüksüyle değiştireceğini söyleyerek kahkaha atmıştı.

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" iddiasında bulunurken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan Audi A8 Long marka makam aracını değiştireceğini söyleyerek kahkahalar eşliğinde "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.