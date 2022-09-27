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Siyaset CHP'li başkandan skandal paylaşım! Kalleş saldırıyı polise yıkmaya çalıştı
Siyaset

CHP'li başkandan skandal paylaşım! Kalleş saldırıyı polise yıkmaya çalıştı

CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden, terör örgütü PKK mensubu iki teröristin Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırı hakkında sosyal medya hesabından dezenformasyon yaptı. Erden, saldırının bir kadın polisin cinnet geçirmesi sonucu yaşandığını yazdı. Erden daha sonra hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığını iddia ederek özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 16:54:00 -
CHP'li başkandan skandal paylaşım! Kalleş saldırıyı polise yıkmaya çalıştı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine yönelik dün gece 22.45 sularında terör örgütü PKK'ya mensup iki terörist tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi, uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristler bir polisi şehit etti, bir polisin ise yaralanmasına neden oldu. Polisler ise karşı saldırıya geçti ve teröristleri etkisiz hale getirdi.

Sosyal medyada ise teröristlerin saldırısıyla ilgili olarak dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan birini ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden yaptı. Erden resmi Twitter hesabından, "İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş. Cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış" diye yazdı.

Bu yazdıklarından sonra Erden'e sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.

Özür diledi

Erden, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımıyla ilgili bir özür mesajı yayınladı.

Erden şunları söyledi:

"Hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığım için Polis Teşkilatından ve Türk Milletinden özür dilerim. Şehidimize Allah'tan rahmet yaralı polisimize şifa diliyorum. Mersin'imizin ve ülkemizin başı sağ olsun."

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