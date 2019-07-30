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CHP'li başkandan Safranbolu'yu karıştıran karar!

Karabük'ün turistik ilçesi Safranbolu'da CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse, erkek kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak atadı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:49
CHP'li başkandan Safranbolu'yu karıştıran karar!

AHaber'de yer alan habere göre; Karabük'ün Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse, erkek kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak atadı. Elif Köse, başkanlıktan önce mimarlık yaparken kardeşi de aynı büroda çalıştığı öğrenildi.

AK Parti'den tepki

Bu atama Safranbolu'da tepkilere neden oldu. AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı Sarı, "Kendi öz kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak göreve başlattı. Bu konuda kentte tepki oluştu. Tepkilere rağmen halen görevine devam ediyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:49
  1. Karabük
  2. Safranbolu Belediye
  3. Safranbolu
  4. Elif Köse
  5. Mehmet Sarı Sarı

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