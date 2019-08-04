CHP'li başkandan provokasyon! Jeolojik incelemeler yarım kaldı

Kumrulu Yönetici ve İş Adamları Derneği (KUYİAD) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden fakültesi işbirliğinde Ordu'nun Kumru ilçesinde bu güne dek yapılacak olan en kapsamlı jeolojik araştırma CHP'li ilçe Başkanı İsa Maral'ın provokasyonları sonrası askıya alındı.

Analizler yapılacaktı

Geçtiğimiz aylarda Kuyiad Başkanı Özay Dervişoğlu ve İTÜ Maden Fakültesi Öğr. üyesi Doç. Dr. Mustafa Kumral tarafından Kumru için hayata geçirilmesi planlanan proje başlatılan provokasyondan dolayı ilk aşamada kaldı.

Araştırmayı yapacak Heyette; 2 Doçent, 2 Doktor, 2 Yüksek Lisans öğrencisi olmak üzere 6 kişi yer alıyordu.

Proje kapsamında Kumru ilçe sınırlarında coğrafik araştırmalar, kaya, maden mineral ve ekonomik değer üretebilecek yer altı ve yer üstü madenleri incelenerek İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvarında analizleri yapılacaktı.

Projenin ikinci ayağında ise elde edilen veriler ve bulgular rapor halinde Kumru halkı ve ilgili birimlerle paylaşılacaktı.

Provokasyon başlattılar

İlçede yapılan en kapsamında araştırma olan projeyi ve hem Türkiye ekonomisine hem de Kumru'ya büyük kazançlar sağlayabilecek araştırmayı engellemek için daha önceden Ünye Çimento'nun üretim şefi olan CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral sosyal medyadan provokasyon başlatıldı.

CHP'li Maral'ın tweetleri sonrası KUYİAD yaptığı açıklamada projenin askıya alındığını belirterek geniş bir görüşme trafiği sonrası proje için son kararının verileceğini belirtti.

İşte KUYİAD tarafından yapılan o açıklama;

Değerli Kumrulular, KUYİAD Olarak KUMRU SEVDAMIZLA, Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla Kumrumuz için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz.

Yönetim Kurulu üyemiz İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Hemşehrimiz Doç.Dr Mustafa Kumral Hocamızın büyük desteğiyle,Kumru sınırlarımızda İTÜ işbirliğiyle yer altı kaynaklarımız araştırmak üzere Üniversiteden aralarında Doçent ,öğretim görevlisi ve Doktora yapan 6 kişilik bir ekip çalışma yapacaktı.Belki önemli bir maden,yada su kaynakları tespit edebilirsek,bunu Kumru halkımızla paylaşmak suretiyle kamuoyuna duyurmak istedik.

Başka İl ve İlçelerin 200-300 bin TL bütceyle yaptırabileceği bu önemli projeyi biz Değerli Hocamız Mustafa kumral sayesinde Sadece gelen ekibin konaklama,yol ve yemek masraflarını üstlenerek yapacaktık. Bu bize göre Kumru için ve Ülke ekonomisi için önemli ve ciddi bir fırsattı.Ve yönetim kurulumuz bu proje için çok hevesli ve heyecanlıydı ,Tüm ekibin masraflarını yönetim kurulumuz üstlenecekti.

Fakat bugün Mehmet Evin kardeşimizin bu projeyle alakalı yaptığı haberin altına yapılan yorumlar,şahsımı ve kalbi Kumru için atan yönetim kurulumuzu ziyadesiyle üzmüştür.

Yapılan yorumlarda bizleri teşhir etmek gerektiğini insan içine çıkamaz hale getirmeye kadar gidilmiştir. Neredeyse Vatan haini ilan edileceğiz.

Şahsım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız sizin içinizden çıkmış,zaten meydanlarda olan, Mesele Kumru ise gerisi teferruattır diyen sizlerin evlatları, kardeşleri arkadaşlarıdır.

Bu sebeple Bize göre halkın faydasına ,ama onlara göre doğa katliamı,birilerinin zenginleşmesi,yaylaların talan edilmesi, olarak görülen bu projemizi Şimdilik Askıya Alıp, Kumru Belediye Başkanımızla, diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla, Oda başkanlarımızla ,Kumru ilçe Kaymakamımızla, Devlet Denetleme Kurulu Başkanımız Sayın Yunus Arıncı ile ve birçok Kumrulu bürokrat ve Kumrulu Hemşehrilerimizle İstişare edip Projeyi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğimzin kararını vereceğiz.

Çünkü Biz biliyoruz ki Halkın karşı çıkmasına rağmen,Biz sizin için faydalı bir şey yapmak istiyoruz demenin manası yok.

Sizler İsterseniz biz yaparız.İstemezseniz Size rağmen hiç bir şey yapmayacağız. Amacımız Kaderi değiştirmek değildi. Belki de Kaderimiz bu değildir diyorduk sadece.

Saygılarımla.

Kumrulu Yönetici ve İş adamları Derneği

Yönetim Kurulu Adına

Başkan :Özay Dervişoğlu