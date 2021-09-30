CHP'li başkandan örnek davranış! Bundan bir adet de Kılıçdaroğlu'na sipariş verin!

2019 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den belediye başkanı seçilen, ardından CHP'ye geçen Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, göreve geldikten sonra makam koltuğunu kaldırıp yerine sandalye koydu. Başkan Bozdemir, koltuk sevdalısı biri olmadığını ve bu nedenle 2 yıldır sandalyeye oturarak görev yaptığını söyledi. Bozdemir, "Makam koltuğu oturan kişide bağımlılık yapıyormuş. Bir oturan bir daha o koltuğu terk edemiyormuş. Bu alışkanlık bana da bulaşır diye geldiğim ilk gün makam koltuğunu depoya kaldırdım. Yerine mütevazı bir sandalye, üzerine bir de minder koydum ve orada oturarak görevimi yapmaya çalışıyorum" dedi.

Sadece koltuk alışkanlığını değil, başka alışkanlıkları da terk ettiğini ifade eden Bozdemir, "Örneğin, benim kapım sürekli açıktır. Herhangi bir nedenle gelen bir vatandaşımız doğrudan içeri girebilir. Çünkü sekreterim de yoktur. Ziyaretçimizin özel bir konusu varsa, o zaman kapıyı kapatırım. Bunun haricinde ziyaretçilerime kapım her zaman sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

Bir sandalye de Kılıçdaroğlu'na sipariş verin!

Öte yandan girdiği her seçimi kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da genel başkanlık koltuğunu ısrarla bırakmıyor. Koltuk sevdası nedeniyle CHP'de Muharrem İnce gibi birçok ismi harcayan Kılıçdaroğlu'na CHP'li belediye başkanı örnek oldu ve "Bir sandalye de Kılıçdaroğlu'na lazım, bir adet de CHP genel merkesine sipariş edin" dedirtti.