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CHP'li başkandan olay itiraf: HDP bizim kardeş partimiz

Terör örgütleriyle ilişiğini kesmeyen HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak konuşan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “HDP kardeş partimizdir” dedi. Yılmaz'ın açıklamaları, CHP'nin teröristlere olan desteğini bir kez daha gözler önüne sererken bazı partililerin ise tepkisine yol açtı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:09
CHP'li başkandan olay itiraf: HDP bizim kardeş partimiz

Mardin, Van ve Diyarbakır belediyelerine kayyım atanmasının ardından Gebze'de düzenlenen programda konuşan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “HDP kardeş partimizdir” diyerek büyük tepki topladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasının ardından HDP Gebze İlçe Başkanlığı binasında yapılan basın açıklamasına katılan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz yaptığı konuşmada, HDP’nin kardeş partilerini olduğunu dile getirdi.

Yılmaz açıklamasında, “HDP demokratik bir tavır içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni yerel seçimlerde belediye başkanlarının neredeyse Türkiye’nin tamamında açık, aleni ve devrimci bir duruşla desteklemiştir. Bugün HDP’ye ve Güneydoğu’da yapılan saldırının ana nedenlerinin altında bu yatmaktadır. Tabiki bizler bundan sonraki süreçte de, geçmişte yaptığımız birlikteliği, beraberliği bundan sonra da sürdüreceğiz. Kayyum atanan belediyelerde belediye başkanlarımızın arkasında durarak, kayyum atayanları buradan hep beraber kınıyoruz. Bizi birbirimize sokmaya çalışacaklar. Biz bu oyunlara düşmeyeceğiz arkadaşlar. HDP bizim kardeş partimizdir. Devrimci bir partidir. Her daim arkasında durmaya hazırız. Her daim yanlarında olmaya hazırız” dedi.

CHP’den uyarı geldi

Açıklamanın ardından geniş bir kesimin tepkisini toplayan Yılmaz'a bir sert tepki de kendi partisinin il örgütünden geldi. Açıklamaya sert tepki gösteren CHP Gebze İlçe Teşkilatı Bilişim Sorumlusu Canan Türk, “Siyaset yaptığınız yer CHP ise ona göre hareket ediniz, yok başka ise o zaman bir zahmet siyaset yaptığınız kulvarları değiştiriniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:09
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. HDP
  5. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz

YORUM YAZ

  • Ayhan sırma Ayhan sırma 7 dk önce
    Al kardeşini başına çalkafanda boza pişirir inşaallah
  • Milletin iradesiMilletin iradesi31 dk önce
    zaten hep beraberdiniz , şimdi chpkk olarak isimlerinizde birleşti..
  • MemoMemo40 dk önce
    Adam doğru söylemiş CHP ile HDP (PKK) kardestende öte bir parti bunu biz biliyoruz, Fakat bazı kerizler var bilmiyorlar o kerizlerde camiye gidip komonistlerin peşinde giden enayiler bilmiyor onlarda uyansa bu vatan hayinleri oy alıp sokağa çıkıp it gibi havlamazlar. Bunları havlatanlar saf kerizlerdir.
  • VatandaşVatandaş45 dk önce
    Bilmedimiz bişey söyle başkan.Bu söylediğini sağır sultan duymuş sen yeni söylüyorsun.
  • ahmetahmet46 dk önce
    Bu millete de kardeinizle beraber sizi toprağa gömmek nasib olur inşallah. Cehenneme kadar gidersiniz

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