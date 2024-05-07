CHP’li başkandan ‘kıyım’ paylaşımı! 150 işçiyi çıkaracağını açıkladı

Belediyenin resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Belediyemize görev süremiz boyunca yaptığımız incelemeler, personel fazlalığı olduğunu ortaya koymuştur" ifadelerine yer verilerek, işten çıkarmalar başta olmak üzere birçok mali politikanın devreye sokulacağı sinyali verildi.

Bir süredir, mali sorunlarla kamuoyunu meşgul eden Akçakoca Belediyesi, 31 Mart Yerel Seçimlerine, mali sorunlar, mavi bayraklı plajların kaybedilmesi, belediye çalışanlarının maaşlarını alamadığı söylemlerinin gölgesinde girdi.

Akçakoca Belediyesinin resmi hesaplarından yapılan duyuruda, Başkan Albayrak, şu ifadelere yer verdi: "Değerli Akçakoca Kamuoyuna Duyurulur, Belediyemizde görev süremiz boyunca yaptığımız incelemeler, personel fazlalığı olduğunu ortaya koymuştur. Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 150 çalışanımızın maliyetini karşılamakta zorluk yaşamaktayız. Titiz bir değerlendirme sonucunda, bazı çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımızı üzülerek bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

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