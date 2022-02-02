CHP’li başkandan kaçak su rezaleti

Zekeriya Say İstanbul

Akit, üst düzey bürokratlarının yemek masalarında dansöz oynattığı, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yeni rezaletleri deşifreye devam ediyor. Göreve geldiğinde kaçak su kullananlara asla müsamaha göstermeyeceğini söyleyen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in bizzat kendisinin ve birinci derecede akrabalarının yaşadığı ultra lüks Neptün Yalı Sitesi’nin kaçak su kullandığı ve su hırsızlığını tespit eden belediye personelini kovduğu ortaya çıktı.

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde benzerine ancak filmlerde rastlanacak bir rezalet yaşandı. Göreve geldiğinde, “Her şeye müsamaha gösteriyoruz ama kaçak su tespitlerinde cezalar affedilmeyecek. Yasa ne diyorsa onu yerine getireceğiz” diyen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kendisinin ve birinci derecede akrabalarının yaşadığı Neptün Yalı Sitesi’nin kaçak su kullandığı ortaya çıktı. 05.07. 2019 tarihinde ihbar üzerine Neptün Yalı Sitesine keşif için giden Mersin Su İşleri Müdürlüğü(MESKİ) personelinin yaptığı incelemede, 800 ton su kapasiteli yüzme havuzunun dolumunun ve yüzlerce metrekarelik devasa bahçe peyzajının sulanmasının kaçak su kullanılarak yapıldığı ve belediyenin zarar uğratıldığı belirlendi.

Su hırsızlığı tutanağa yansıdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meski Genel Müdürlüğü personeli tarafından belediyeye kayıtlı 749102 numaralı abone için tutulan ‘Kaçak su zabtında’, “Yapılan kontrolde harici hattan (bahçe sulama) havuz dolumunda su kullanımı tespit edildi. Yukarıda işaretli bölümde belirttiği şekilde 05.07.2019 tarihine kadar Kaçak Su-Mühür Fekki kullandığınız kontrol elemanlarımız tarafından tespit edilmiştir. 12.07.2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Abone İşleri Daire Başkanlığına gelmeniz, tahakkuk edecek olan Kaçak Su-Mühür Fekki cezasını ödeyerek içme suyu için yasal yollardan abone olmanız gerekmektedir. Gelinmediği takdirde hakkınızda yasal işlem yapılacağı tebliğ olunur” ifadelerine yer verildi.

Skandalı ifşa etti işine son verildi

Önceki gün, ‘Susuzluk yüzünden limon dalında kaldı” diyen CHP’li Seçer’in karıştığı kaçak su rezaleti bununla sınırlı kalmadı. Skandal su hırsızlığı ile ilgili tutanak tutan D. A isimli MESKİ personelin işine de apar topar şekilde son verildiği ve göreve iade davasını kazandığı halde mahkeme kararına rağmen işbaşı yaptırılmadı. Öte yandan; dört kişilik bir aile aylık ortalama 25 metreküp su tükettiği halde sitenin 10 yıllık bahçe sulaması ve 800 tonluk havuzunun dolumu için toplamda sadece 244 metreküplük tüketim göstermesi, Seçer’in yaptığı su gaspının boyutunu gözler önüne serdi.

Akit deşifre etmişti

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit, daha önce de yandaş şirketler tarafından hazırlanan düzmece anketlerde, ‘en başarılı başkanlar’ listesinde 5. sırada yer alan CHP’li Vahap Seçer’in başkanlığını yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki çok sayıda rezaleti deşifre etti. Akit, 6 Ocak 2022’de ‘CHP’de özgür basın dansözlüğü’ başlıklı haberinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Müdürü Mehmet Ünal Erdal’ın, yılbaşı gecesinde katıldığı eğlencede masasında dansöz oynattığı görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle yerel gazeteci Şeref Turgay’ın evine, savcılık talimatıyla polisler tarafından örgüt hücresine operasyon yapılıyormuş gibi skandal bir baskın düzenlendiğini ifşa etti. 8 Ocak’ta, “CHP’deki vurgun haritaya uzandı”, 11 Ocak’ta, “CHP’li Belediye çanta ile götürmüş” ve 24 Ocak’ta ise “CHP’li Mersin aile çiftliği oldu” haberleriyle, Seçer’in yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen usulsüzlükleri belgeledi.