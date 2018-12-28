CHP'li başkandan 'hırsızlık' talimatı iddiası!

Sancaktepe Belediyesi’nin konteynerlerini başka bir belediyeye hibe etmek amacıyla çaldığı iddia edilen Maltepe Belediyesi’nden ilginç bir savunma geldi: Diğer ilçelerle sınır olan bölgelerdeki vatandaşların talepleri doğrultusunda bakımları yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi’nin konteynerlerini çaldığı iddiasıyla hakkında ‘nitelikli hırsızlık’ suçlamasıyla dava açılan Maltepe Belediyesi’nden konuyla ilgili ilginç bir açıklama geldi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına basın biriminden yapılan açıklamada, Maltepe ile Sancaktepe ilçelerinin sınır komşusu olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada şu iddialara yer verildi: “Bu bölgelerde bulunan konteynerler, vatandaşlardan gelen bakım-onarım talepleri ve sokak süpürgecilerimizin tespitleri doğrultusunda, bakım ve onarımı yapılmak üzere ekiplerimiz tarafından alınıp, gerekli onarımları yapılmaktadır. Bahse konu konteynerler da onarılıp yerine bırakılmıştır.”

Çöp konteynerleri çalınan Sancaktepe’nin Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Konteynerlerin, Maltepe Belediyesi’ne ait temizlik şantiyesinde olduğuna dair elimize birtakım fotoğraflar ulaştı. Bunun üzerine gerekli çalışmaları başlatarak müdürlerimizi şantiye alanına gönderdik. Müdürlerimiz şantiye alanına gittiğinde Maltepe Belediyesi çalışanları ile iletişim kurdu. Ancak çalışanlar böyle bir olayın olmadığını söyledi. Çalışanların sözleri elimizdeki fotoğraflarla uyuşmuyordu. Bizde yasal sürece başvurduk ve elimizdeki fotoğraflarla birlikte adli süreç işlemlerini başlattık. Şuan konuya ilişkin adli çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İki komşu belediyenin arasında böyle bir olayın yaşanmasının sorumsuzluk örneği olduğunu belirten Erdem, “Bu tür vakalar hoş karşılanacak şeyler değildir. Konteynerler kamu malıdır. Bunu kim yaptıysa büyük bir sorumsuzluk örneği sergilenmiştir. Devlet ve kamu yönetimi açısından hoş karşılanmayacak bir durumdur. Hizmette bir rekabet var ama bu kamu malının adres değiştirmesi nezaket ve ahlak kurallarına uymamaktadır” diye konuştu.

O konteyneri istemeyiz

Konteynerlerin gönderilmek istendiği Çankırı’nın Bayramören ilçesinin AK Parti’li Belediye Başkanı Halil Muratoğlu ise kendilerine böyle bir hibe olmadığını ancak ilçeye bağlı köy derneklerinin böyle bir çalışması olduğunu söyledi. Muratoğlu, “İlçe ile alakalı bizim bir talebimiz asla olmadı. Zaten partimiz gerekli desteği veriyor. Bizde kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Biz ne istedik, ne aldık ne de geldi. Biz o çöpleri tenekelere varillere doldururuz böyle yollarla çöp konteyneri almayız. Burada ilçemizin adını kullanmaları doğru değil” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak