CHP’li başkandan çarptığı vatandaşa iğrenç teklif! Vur-kaç skandalında yeni gelişme

İstanbul Üsküdar'da bir gencin %60 engelli kalmasına neden olan trafik kazasında skandallar bitmiyor. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, belediye aracıyla ezip kaçtığı 22 yaşındaki Resul Düzgün’ü kanlar içinde bırakarak ölüme terk etti. Günlerce saklandıktan sonra teslim olan Tütüncü’nün, hayatını kararttığı gence ve ailesine "Şikayetçi olmayın, para verelim" şeklinde iğrenç bir teklifle gittiği iddia edildi. Dokuz ameliyat geçiren ve kalbi duran mağdur genç, "Beni orada ölüme bıraktı, şimdi parayla susturmak istiyorlar" diyerek CHP zihniyetinin kirli yüzünü deşifre etti.

Üsküdar CHP İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün aracıyla çarpıp kaçtığı ve iki bacağında da ciddi sakatlık meydana gelen 22 yaşındaki Hacı Resul Düzgün, yaşanan olayla ilgili detayları aktardı. Kaza sonrası hiçbir şekilde Tütüncü’den destek göremediğini dile getiren Düzgün, "Bu süreçte kendisi benim hiç yanımda olmadı, hiç arayıp sormadı. Sadece ’Şikayetçi olma, sana para verelim’ diye geldiler" dedi.

Olay, 23 Kasım 2024 günü saat 00:05 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Berk Tütüncü idaresindeki 34 HTA 165 plakalı araç, sollama yapmak istediği esnada aynı şeritte ilerleyen Hacı Resul Düzgün idaresindeki 34 MGZ 782 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Düzgün yola savrulurken, Tütüncü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Düzgün’ün vücudunda çeşitli kırıklar meydana geldi. Düzgün, kazanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sesini kamuoyuna duyurmaya çalışırken, yaşanan olayın boyutunu "Bana çarptığı yol işlek bir yol olmasaydı sesimi kimse duymayacaktı ve ben orada kan kaybından ölecektim" diyerek gözler önüne serdi.

Berk Tütüncü mahkemede yaptığı savunmasında, "Olay gecesi kuruma ait araçla evime doğru giderken Beylerbeyi Mahallesi’nde ismini hatırlamadığım caddede yokuş yukarı kendi şeridimde seyir halindeydim, eğimli bir yoldu. Hızım yaklaşık olarak 30-40km idi. Yukarıdan ışığı yanmayan bir motosikletin geldiğini fark ettim. Motosiklet aracımın sol çamurluk ve yan aynasına vurarak yoluna devam etti. Ben aracımın çok hızlı olmadığını, motorcuya bir zarar gelmediğini düşünerek yoluma devam ettim. Evime giderken beni kız kardeşimin nişanlısı aradı. Ben ona olaydan bahsettim ve ambulansı aramasını söyledim. Olayın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen beni arayan olmadı. Tesadüf eseri aracıma çarpan motorcunun Onur A. isimli arkadaşımın yanında çalıştığını öğrendim. Tedavi durumunu da takip ettim. Çengelköy karakoluna kendim giderek olayı öğrenmek ve ifademi istedim. Kazanın meydana gelmesinde benim bir kusurum yoktur. Müştekinin ifadesini ve kaza yeri krokisini kabul etmiyorum. Önümde bir araç yoktu, ben araç sollamıyordum, kendi şeridimde seyir halindeydim" şeklinde konuştu.

Mahkeme, kazaya ilişkin Resul Düzgün hakkında "Birden fazla kırık olması nedeniyle vücudundaki kırıkların müştereken hayat fonksiyonlarını ağır (6) derecede etkileyecek nitelikte olduğu" kabulünü verirken; sanık Berk Tütüncü’ye ise "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçumdan 18 bin 700 TL adli para cezası uygulanmasına ve ehliyetinin ise 3 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

"Kendisi hiç arayıp sormadı, sadece ’Şikayetçi olma, sana para verelim’ diye geldiler"

Resul Düzgün, yaşadığı kazanın detaylarını aktararak Tütüncü’nün olay yerinden kaçması nedeniyle mağdur olduğunu dile getirdi. Düzgün olaya ilişkin düşüncelerini, "Olay 21 Kasım 2024 günü meydana geldi. Ben kendi şeridimde giderken Berk Tütüncü bir aracı sollamaya çalışıyordu. Solladığı aracı gördüm ancak Tütüncü’nün aracını göremedim çünkü çok hızlı geliyordu. Ben motoru kırarak kaldırıma çarptım; Tütüncü de benim sol bacağıma çarptı. Çarpmadan dolayı bacağım koptu, yeniden diktiler. Sonrasında ameliyat süreçlerim başladı, enfeksiyon kaptım. Çok kan kaybettiğimden dolayı kalbim durdu, 7 gün yoğun bakımda kaldım. Bu süreçte kendisi benim hiç yanımda olmadı, hiç arayıp sormadı. Sadece ’Şikayetçi olma, sana para verelim’ diye geldiler. Tabii ki bunların hepsini reddettim, hiçbir şekilde onlarla anlaşmayı düşünmüyorum. Yaptıkları vicdansızlıktır, insanlık dışı bir harekettir. Bir kişiyi yaralayıp ölüme terk etmek insanlığa yakışmaz" diyerek anlattı.

"Bana ilk müdahaleyi Berk Tütüncü’nün yapmasını isterdim ama o yapmak yerine kaçmayı tercih etti"

Kaza esnasında Berk Tütüncü’nün alkollü olduğunu iddia eden ancak olay yerinden kaçtığı ve 4 gün sonra teslim olduğu için bunun kanıtlanamadığını öne süren Resul Düzgün, kaza sonrası yaşanan süreçle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Herkes kaza diyor ama bu bir kaza değil. Çünkü beni orada yaralı ve bacağım kopuk bir şekilde bıraktı. Eğer ki orada vatandaşlar olmasaydı belki de ben şu anda ölüydüm. Sağ olsunlar orada ilk müdahalemi yaptılar ama bunu bana Berk Tütüncü’nün yapmasını isterdim ama o yapmak yerine kaçmayı tercih etti. 4 gün sonra teslim oldu, alkollü olduğu için kaçtığını düşünüyorum. Sonrasında kendisi Üsküdar İlçe Başkanı oldu, vatandaşlara yardım gerçekleştirdiğine dair paylaşımlarını gördüm ve bu duruma içerledim. Ben de kendi sesimi duyurmaya çalıştım. Hakkımı arıyorum, Berk Tütüncü’nün gereken cezayı alması için elimden geleni yapacağım."