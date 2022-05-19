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Siyaset CHP'li başkandan büyük ayıp! İşte gençlere verdikleri değer
Siyaset

CHP'li başkandan büyük ayıp! İşte gençlere verdikleri değer

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Oran, ilçedeki 19 Mayıs etkinliğinde kendi bando takımını gençlerin önüne geçirmek isteyince vatandaşla zabıta arasında arbede yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 19:00:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 19 Mayıs etkinliğine CHP'li başkanın saygısızlığı damga vurdu.

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Oran, ilçe meydanında ilerleyen kendi bando takımını gençlerden oluşan bando takımının önüne geçirmek istedi.

Gençler neye uğradığını şaşırdı!

CHP'li Oran'a tepki gösteren bir vatandaş, "Ayıp değil mi? Bu gençlik bayramı." dedi. Oran, vatandaşın tepkisinden sonra zabıtalara, "Alın bunu buradan." talimatı verdi.

Tartışmanın ortasında kalan gençler neye uğradığını şaşırıp tedirgin olurken, çevredeki vatandaşlar da CHP'li başkana tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli arbededen sonra etkinlik kaldığı yerden devam etti.

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