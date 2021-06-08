  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O ilçe arıcıların favorisi oldu
Yerli mühendislerin bor başarısı
Alkollü sürücü çarptığı 5 aracı hurdaya çevirdi!
Bilim insanlarından keşif! 24 bin yıl hayatta kalabiliyor
Siyaset CHP'li başkandan bomba itiraf: Bu kadar yıl iktidar olmayan partinin nasıl kadrosu olsun
Siyaset

CHP'li başkandan bomba itiraf: Bu kadar yıl iktidar olmayan partinin nasıl kadrosu olsun

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, belediyedeki kadrolarla ilgili gelen soruya "Yetişmiş Cumhuriyet Halk Partili varsa getirin alayım" diye yanıt verirken, "Bu kadar yıl iktidar olmayan partinin nasıl kadrosu olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 00:35:00 - 2021-06-08 00:49:26

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Lütfü Savaş, katıldığı televizyon programında partisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Savaş, "Kadro seçiminizde partililerinizden eleştiri alıyorsunuz, buna ne dersiniz" şeklindeki soruya, "Yetişmiş Cumhuriyet Halk Partili varsa getirin alayım" diye yanıt verdi.

CHP'li Başkan: Yetişmiş CHP'li varsa getirin

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Lütfü Savaş, Doğuş TV canlı yayınında partisinin tabanına ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı. Savaş, moderatör Haşim Ertürk tarafından yöneltilen, "Kadro ve bürokrat yapılanmanızla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi taban ve seçmen bazında yakınma var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" şeklindeki soruya, "Getirin bana yetişmiş Cumhuriyet Halk Partili varsa işe alayım" yanıtını verdi.

Gazeteci, CHP'nin avukatlığını yaptı

Savaş'ın açıklamalarına karşı CHP'yi savunan gazeteci Haşim Ertürk, "Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, Türkiye'nin en yetişmiş, en liyakatli kadrolarıdır. Bu Hatay için değil Türkiye için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar yıl iktidar olmayan partinin nasıl kadrosu olsun"

Daha sonra yeniden söz alan Belediye Başkanı Savaş, CHP'nin uzun süre iktidar olamamasına dikkat çekerek, "Senin yaşın kaç, En son ne zaman iktidar gördün? En son Ecevit dönemi. Ya bu kadar yıl iktidar olmayan partinin nasıl kadrosu olsun. Sorunun içinde yanlışlar var" dedi.

CHP'li Savaş'ın açıklamalarından sonra çok sayıda Hataylı vatandaş, CHP Genel Merkezi'ni konuyla ilgili adım atmaya davet etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay