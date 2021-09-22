CHP'li başkana tepkiler dinmiyor: Bu jakobenlere, milletimiz demokrasi tokadını patlatacaktır!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Emir'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li başkandan Erdoğan'a hakaret ve tehdit

Görevine yeniden seçilen CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in teşekkür konuşmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Emir'in partililere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakını hedef alan küstah söylemleri bir anda gündeme oturmuştu.

Emir, "Hepiniz Atatürk olacaksınız ve bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız bir daha gelmesinler diye onların kökünü kazıyacağız. Bu kavgagayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz." demişti.

Özhaseki'den tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li Başkan'ın bu sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Özhaseki, "CHP'nin ilçe başkanı, tam da partisinin kodlarına uygun bir açıklama yapmış. Şaşırmadık. CHP demek; baskı ve dayatma demektir. Kimse bu milleti eski karanlık günleriyle tehdit edemez. Bu jakobenlere, milletimiz demokrasi tokadını patlatacaktır!" ifadelerine yer verdi.