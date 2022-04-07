CHP'li başkana "Cahil Kürt" davası! Savcılığın istediği ceza belli oldu

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında, iki vatandaşa "Cahil Kürt" dediği iddiasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Akgün'ün 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Başkan Akgün iddialara göre geçen yıl mayıs ayında Büyükçekmece'de ikamet eden iki vatandaşa hakaret etti. Ayfer A. ve Refik Ç. adlı vatandaşlar, Akgün'ün kendilerine "Cahil Kürt" diyerek hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikâyette bulundu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hasan Akgün'ün "hakaret" suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kızı Yurdagül Akyollu'yu belediye kuruluşu olan Büyükçekmece İmar Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi yaptı. Yeğeni Hasan Akgün'ü ise vakfın saymanı olarak görevlendirdi. CHP'li meclis üyesi Ahmet Şahin'i Genel Sekreter, babası Salih Şahin'i ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin akrabası Hüseyin Hamzaçebi de yönetimde yerini aldı. Baba Şahin ve meclis üyesi oğlu ayrıca sahibi oldukları inşaat şirketinden vakfa yıl boyu makbuz kestiği öğrenildi.

Kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri geçtiğimiz aylarda yaşanan Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfretmesi olmuştu. Türkkan, Elazığ'da kendilerine tepki gösteren şehit abisini önce zor kullanarak bölgeden uzaklaştırmış ardından da bacısına küfür etmişti.

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından bunun ağır bir iftira olduğunu ifade eden Türkkan'ı görüntüler yalanlamıştı. Şehidin bacısına açık açık iğrenç sözler sarfeden İP'li Lütfü Türkkan mağdur ettiği kişiden özür dilemek yerine, Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dileyerek skandalına bir yenisini daha ekledi. Siyasette en hararetli tartışmalara neden olmasına rağmen, halkın partiden kesin ihracını beklediği olayda Akşener Türkkan'ı koruma altına alarak adeta şehit ailelerinin yüreğinde kapanmaz bir yara açtı.

Söz konusu "Kürt hakları" olunca Başkan Erdoğan ve yönetimindeki AK Parti'nin konuya dair yaptıklarını kendilerince eleştirmekten başka bir şey bilmeyen CHP ve İYİ Parti'nin kendilerini "Kürtlere hakaret ve küfür" ederken bulması da ne kadar samimi olduklarını açıkça gözler önüne serdi. CHP'nin sözde "Kürtlerin temsilcisi" ilan ettiği HDP'nin de yaşanan bunca olayda CHP'nin yanında yer alıp sözde temsil ettiği kitlenin haklarını savunmak adına kılını dahi kıpırtdatmadığı görüldü.

Kaynak: A Haber