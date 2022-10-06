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Gündem CHP'li Başkan ve kardeşi doktoru darp etti
Gündem

CHP'li Başkan ve kardeşi doktoru darp etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç'un yakını ve kolon kanseri olan Ekrem Karakoç, 29 Eylül'de tedavi gördüğü Şemdinli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 00:31:00 -

Şahsın vefatı sonrası soluğu hastanede alan Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırarak; Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın üzerine yürüdü.

O esnada doktorun arkasında gelen Yusuf Karakoç, başhekim yardımcısı Kalkan'a saldırdı ve darp etti.

Tehdit ettiler

Çevredekilerin araya girmesiyle doktor kurtarılırken, iki kardeşin "O aşağıya inecek, O'nu yakalayacağız" şeklinde tehditler savurmaya devam ettiği kaydedildi.

Başhekim yardımcısı şikayet etti

Hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın, iki isimden de şikayetçi olduğu belirtildi.

Gözaltına alındılar

Şahısların, defin işlerimlerini halletmesi sonrası ise polis ekipleri harekete geçti.

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç'un, bugün 18.30 sularında gözaltına alındığı ifade edildi.

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