CHP'li başkan talimatı verdi! AK Partili isim sürgün edildi
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 6 aylık hamile olan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Tuğba Özgün, 100 kilometre uzaklıktaki mesafede olan Manavgat'a sürgün edildi.04 Ekim 2019 Cuma 11:05
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan AK Partili Döşemealtı Belediye Meclis Üyesi Tuğba Özgün, CHP'li Muhittin Böcek'in kararıyla 100 kilometre mesafedeki Manavgat'a sürgün edildi. İki nokta arasında bir buçuk saatlik yolculuk süresi ise adeta sürgün cezası olarak Antalya'da yerel seçimlerden sonra yaşanan işçi kıyımı ve sürgünleri bambaşka bir noktaya taşımış oldu.
AK Partili diye sürüldü
Büyükşehir'in Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) Döşemealtı bürosunda çalışan Özgün'ün Manavgat ASMEK'te görev yapacağı bildirildi. 6 aylık hamile olan Özgün'ün, sürgün kararını durdurmak için yargıya başvurması bekleniyor. AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım ise yapılanın zulüm olduğunu söyledi.
Bu karar siyasi tarihimize geçecek
Sabah'ın haberine göre Kıvrım, "Meclis Üyemiz Tuğba Özgün seçilmeden öncede burada Büyükşehir Belediyesi'nin personeli idi. Seçildikten sonra parti çalışmalarına katılması gayet normaldir. Çünkü bir meclis üyesi parti çalışmasına katılmayacak ta ne yapacak? Kaldı ki meclis öncesi partimizin grup toplantıları yapılıyor ve buraya da katılmak zorunda. Bir insanın hem belediyede çalışması hem de siyaset yapması yasak mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla değil. Peki durup dururken niye böyle bir sürgün yapılmıştır anlaşılabilir değil. Bu siyasi tarihimize geçecek bir karardır" dedi. Kıvrım, Özgün'ün hamile olduğunu vurgulayarak yapılan sürgünün amacını aştığını ifade etti. Öte yandan, Tuğba Özgün, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyip konuyla ilgili konuşacağını açıkladı.
YORUM YAZ