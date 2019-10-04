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CHP'li başkan talimatı verdi! AK Partili isim sürgün edildi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 6 aylık hamile olan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Tuğba Özgün, 100 kilometre uzaklıktaki mesafede olan Manavgat'a sürgün edildi.

04 Ekim 2019 Cuma 11:05
CHP'li başkan talimatı verdi! AK Partili isim sürgün edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan AK Partili Döşemealtı Belediye Meclis Üyesi Tuğba Özgün, CHP'li Muhittin Böcek'in kararıyla 100 kilometre mesafedeki Manavgat'a sürgün edildi. İki nokta arasında bir buçuk saatlik yolculuk süresi ise adeta sürgün cezası olarak Antalya'da yerel seçimlerden sonra yaşanan işçi kıyımı ve sürgünleri bambaşka bir noktaya taşımış oldu.

AK Partili diye sürüldü

Büyükşehir'in Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) Döşemealtı bürosunda çalışan Özgün'ün Manavgat ASMEK'te görev yapacağı bildirildi. 6 aylık hamile olan Özgün'ün, sürgün kararını durdurmak için yargıya başvurması bekleniyor. AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım ise yapılanın zulüm olduğunu söyledi.

Bu karar siyasi tarihimize geçecek

Sabah'ın haberine göre Kıvrım, "Meclis Üyemiz Tuğba Özgün seçilmeden öncede burada Büyükşehir Belediyesi'nin personeli idi. Seçildikten sonra parti çalışmalarına katılması gayet normaldir. Çünkü bir meclis üyesi parti çalışmasına katılmayacak ta ne yapacak? Kaldı ki meclis öncesi partimizin grup toplantıları yapılıyor ve buraya da katılmak zorunda. Bir insanın hem belediyede çalışması hem de siyaset yapması yasak mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla değil. Peki durup dururken niye böyle bir sürgün yapılmıştır anlaşılabilir değil. Bu siyasi tarihimize geçecek bir karardır" dedi. Kıvrım, Özgün'ün hamile olduğunu vurgulayarak yapılan sürgünün amacını aştığını ifade etti. Öte yandan, Tuğba Özgün, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyip konuyla ilgili konuşacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:05
  1. Antalya
  2. AK Partili Döşemealtı Belediye Meclis Üyesi Tuğba Özgün
  3. CHP'li Muhittin Böcek

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı53 dk önce
    Belediye meclis üyeleri parti örgütlerinde yer alamıyor,burada siyaset yapmak yasaklanıyor ancak belediyede kamu hizmeti görmesi serbest olsun deniyor. Bu ne perhiz ne lahana turşusu.
  • OkurOkur58 dk önce
    Chp ,Türkiye'nin günahıdır bu parti bir an önce kapatılması lazım...

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