CHP'li başkan, Ramazan'da ulu orta kafayı çekince başına iş aldı! Olayı duyuran gazeteciye tehdit

Amasra'nın, denizi tepeden gören ve "Ağlayan Ağaç" mevkisi olarak bilinen yerde, iftardan sonra buluşan Belediye Başkanı ve arkadaşlarının yüksek ses ile müzik dinlemeleri ve mübarek Ramazan ayında alkol alemi yapmaları, ilçe sakinleri tarafından şikayete neden oldu.

Şikâyet üzerine, "Ağlayan Ağaç" mevkiine giden Amasra Emniyet mensuplarının, alkol içen ve Koranavirüs tedbirlerine muhalefet eden, aralarında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın da bulunduğu gurubu 3 ayrı ikazda bulunduktan sonra olay yerinden dağıldıkları öğrenildi.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere cezai işlem uygulamayan polislere soruşturma açıldı

Aralarında CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın da bulunduğu, kişilere polisin 3 kez gittiği halde cezai işlem uygulamaması tartışma konusu oldu. Bartın Valiliğinin konu ile ilgili soruşturma başlattığı, görevini ihmal eden Amasra ilçesi Emniyet Müdürü ile 2 polis memuru hakkında "Görevini ihmal" nedeni ile soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayı duyuran gazeteciye tehdit

Batı Karadeniz Bölgesinin gözde turizm beldesi olan, Amasra'da Ramazan ayında yaşanan içki alemi, Bartın'da Gazetecilik yapan Ahmet Oktay'ın "Son Dakika" başlığı ile verdiği haber ile ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Recai Çakır, her hangi yazılı ve sözlü açıklama yapmazken, yapılan paylaşımın altına gazeteci Ahmet Oktay'ı tehdit eden bir not yazarak, "Mahkemede hesaplaşacağız" demekle yetindi.

Valilik, Amasra’daki olaylar üzerine müfettiş istedi

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın alkol aldığı ve cezai işlem yapıldığı yönündeki iddialar sonrasında, ilginç gelişmeler yaşandı. Çakır’ın isminin karıştığı olayda işlem yapmadığı ve zabıt tutanağı hazırlamadığı iddia edilen iki polis memuru hakkında işlem başlatılırken, Amasra İlçe Emniyet Amiri Tuncer Topal da merkeze alındı. Ayrıca Bartın Valiliği konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep etti.

Haber merkezimize ulaşan iddialarla ilgili olarak yapılan haberlerin ardından ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı. İddialara göre Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve arkadaşlarının alkol aldığı yönünde haber yapılmış, Amasra Belediye Başkanı Çakır da iddiaları yalanlamıştı. Bunun üzerine Bartın Valiliği konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

İhmal mi var?

Yapılan araştırmalarda ise konu ilginç boyutlara ulaştı. İddialara göre, Amasra İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı polis ekiplerinin, alkol alan bazı kişiler olduğu yönünde ihbar aldığı, ihbarın alınmasının ardından polislerin belirtilen yere ulaştığı, ancak zabıt tutulmadığı Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın da aynı yerde olduğu ifade edildi.

İlçe Emniyet amiri merkeze alındı, 2 polis hakkında inceleme başlatıldı

Haberlerin ardından Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yapılan haber üzerine durumu yalanlamış ve hakkında asılsız iddialar yapıldığını, konu ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından yapılan araştırmalar sonucunda Bartın Valiliği işlem yapmayan iki polis hakkında işlem başlatılırken, Amasra İlçe Emniyet Amiri Tuncer Topal ise olay sonrasında merkeze alındı.

Bu gelişmeler üzerine haberlerin yalan olduğunu ifade eden Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın ne tür bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

Belediye başkanından açıklama geldi

Sözkonusu olayın ortaya çıkmasının ardından Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'dan şu açıklama geldi:

"Çeşmi Cihan Amasra Covid 19 sürecini Amasra mülki idaresi, Belediyesi, Emniyetini ve halkı ile birlikte tüm Amasra paydaşları olarak başarı ile yürütmektedir.

İşte tam da böyle bir ortamda düzmece haberlere Belediye başkanının ismini de karıştırılarak Amasra üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışılmaktadır.

Bir İnternet sitesinde şu yazı yayınlanmıştır. ”Edinilen bilgilere göre; Amasra’da sahil kenarında bulunan bir restoranda yatsı ezanı okunurken Ahmet Kaya şarkısı açarak alkol aldıkları iddia edilen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve beraberindeki 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi.”

Bu yazı ile yapılmak istenen; Belediye başkanını ve Amasra’yı itibarsızlaştırmaktır.

Amasra’da “Sahil kenarında bulunan yerlerde kurallara uyulmadığı”, “Ezana saygı gösterilmediği”, “Ahmet Kaya şarkısı açarak “bölücülük” yapıldığı”, “içki içildiği” imaları yapılmıştır.

Anılan işletme restoran olmadığı gibi Covid 19 kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerden değildir.

Bu algı operasyonlarına ne biz nede Amasra halkı itibar etmeyecektir.

Geçtiğimiz zor günlerde Amasra Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubu içinde Zabıtamız aracılığıyla özveri ile çalışıyoruz . 3 ay boyunca tüm konutlarda %50 su indirimi sağlıyoruz. İlk günlerden itibaren camilerimizden başlayarak kamu kurumları, kamusal alanlar, eczane, devlet hastanesi, sağlık ocakları, toplu ulaşım araçları vs dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Belediye Kanununun Belediye Başkanlarına verdiği bağış kabul etme yetkisi ile bağış hesabımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Evde kal çağrısı yaptığımız hemşerilerimize erzak, maske desteği için paylaştığımız bağış hesabımıza siyasi insiyatifle bloke konuldu. İMECE adını verdiğimiz yöntemle yardımseverlerin aldığı kolileri muhtarlarımızla birlikte belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine ve talepte bulunan hemşerilerimize ulaştırıyoruz. İddia ediyoruz ki ilçemizde insanlar yatağa aç girmiyor. Büyük özveri ile yapılan tüm bu çalışmalar ve hemşerilerimizin bilinçli, duyarlı tavrı sonucunda çok şükür ki bu güne kadar ilçemiz merkezinde teyit edilmiş hiç bir pozitif vaka yaşanmamıştır. 21 Mart ile başlayan desteğimizi bayram öncesi de devam ettiriyoruz.

İnsanlık olarak zorlu bir mücadele verdiğimiz bu günlerde atanmışı, seçilmişi ile elbirliğiyle çalışırken bir itibarsızlaştırma operasyonu ile karşı karşıyayız. Mübarek Ramazan ayında hemşerilerimizin dini ve milli duygularını istismar etme çabaları sonuç vermeyecektir. Bu süreçte başarı gösteren Amasra mülki idaresini, Belediyesini ve emniyetini tebrik etmek yerine siyasi veya şahsi hesaplarla huzursuz etmek doğru değildir. Bu girişim Ülkemizin içinde bulunduğu sağlık ve ekonomi sorunlarıyla uğraşmak gerekirken, algı operasyonu yapmanın bir örneğidir ve içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte kimsenin yararına olmadığına aşikardır.

Bu süreçte bu gündemle meşgul olmamıza kimler neden olmakta ve menfaat sağlayacağına inanmaktadır? Menfaatlerinin ne olduğunu bilmesek te Amasralı hemşerilerimiz olmadığını biliyoruz.

Önceliğimiz hizmet, sağlık, çevre ve ekmek ile uğraşmaktır. Bu günden sonra da basın veya sosyal medya yoluyla asıl işimizden alıkoymak için haber yapan, yorum yazan üç beş kişiyle muhatap olamayacağımızı ifade ediyorum. Asılsız haberle ilgili hemşerilerimizden, basından, kitle örgütlerinden arayarak desteğini ifade eden dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Ben de kişisel haklarıma saldırı içeren haberler ve kişilerle ilgili hukuki süreçleri işleteceğim.

Her zaman bana duydukları güvene layık olmak için çalıştığım hemşerilerime, basına ve kamuoyuna saygılarımla..."