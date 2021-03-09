CHP'li başkan 'Konu bizle ilgili değil' dedi! Sitenin elektrik ve doğalgazı kesildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan Piri Reis Mahallesi 2277. sokakta bulunan Gümüş Life sitesinde yaşanan doğalgaz ve elektrik kesintisi vatandaşları çileden çıkardı.

Site sakinleri ,faturaları yönetime zamanında ödediklerini ancak site yönetiminin faturaları gaz şirketine ödemeyerek ortadan kaybolduğunu öne sürüyor.

500 daireli sitede yaklaşık bir haftadır doğal gaz yok. Site sakinleri durumdan müzdarip olduklarını ve kış ayının getirdiği soğuk hava nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Konuyu Esenyurt Belediyesi'ne ileten vatandaşlar, Kemal Deniz Bozkurt'tan "Konu Belediyemiz yetki alanı dışında kalmaktadır" cevabını aldı.

Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, 'Durumu belediyeye ilettik. Bizim alanımız değil diyerek bizi geri çevirdiler. Derdimizi kime anlatacağız? Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ortada kaldık. Buraya bir yönetim atanmasını istiyoruz. Yönetim ortada yok' yorumunu yaptı.

Günlerdir büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar, devlet yetkililerinin yardımını bekliyor.