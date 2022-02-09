CHP'li Başkan kaçak suyu itiraf etti! CHP işlem yapacak mı?

Akit’in 2 Şubat’ta “CHP’li başkandan kaçak su rezaleti” manşetiyle deşifre ettiği CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in isminin karıştığı kaçak su kullanımıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. CHP'li başkan kaçak su rezaletini itiraf etti.

Konuyla ilgili Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Belediye başkanın ağır ifadeleri de var. Ev, yalı değil diyor. Denize nazır değil, diyor. Ama sitenin ismi yalı olarak geçiyor. Su kaçak mı, kaçak. Tespiti yapan kişi işten atılmış. Bize yönelttiği ağır ifadeleri kendine iade edelim. Kaçak su kullanımı var. Bu tespiti yapan kişi işten atılmış. Bu saatten sonra CHP Genel Merkezi bir disiplin soruşturması başlatmazsa kendilerinin söylemlerine zarar gelmiş olur. Biz hatırlatmamızı yapalım. Bir de çıkıp 1998’den beri o havuz orada diyor. Yıllardır böyle kullandıklarını söylüyor. 3 yıldır bu işin içerisinde. Haberimizi uyarı bilip dikkate almaları gerekirdi. Fakat CHP’liler kendilerini ortaya çıkaranları böyle tehdit ederler. AK Partili bir belediye başkanının kaçak su kullanımı yaptığı ortaya çıksa ‘Özür dileriz, bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonra olmaması için tüm tedbirleri aldık’ der. En fazla bunu söyler. Ama Vahap Seçer’den ağıza alınmayacak sözler… CHP’li belediye başkanını görüyorsunuz. Gazeteciler Cemiyeti için ise bu belediye başkanı hakkında bir açıklama yapmak bu kadar mı zor geliyor?" dedi.