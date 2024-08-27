CHP'li Başkan İzmir'den umudunu kesti: Temizlenmez!

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayın yaşanmasından itibaren bilim insanları ve büyükşehir belediyesinin ilgili birimleriyle çalışma yapmaya başladıklarını söyledi.

"OKSİJENİN TÜKENDİĞİ SAPTANDI"

Kirlilik nedeniyle geçmişle kavga etmenin bir anlamı olmadığını belirten Cemil Tugay, "1965 yılından bu yana körfez kirlenmekte, bu yeni bir durum değil. Sudaki oksijenin neredeyse tamamen tükendiği saptandı. Körfezde bilinenin ötesinde yeni bir mikrop türü yok ama bu kirliği gidermezsek bunları da yaşayabiliriz. Özellikle iç körfezde tutulan balıkların yenmemeli" dedi.

Cemil Tugay, "Körfezden balık tutulmasını doğru bulmuyorum" diyerek "Özellikle iç körfezden tutmak doğru değil. Bu kirliliği gidermezsek ilerde bunları da yaşayabiliriz. 5 yılın sonunda körfezimizde yüzmeyi vaat edemem." açıklamalarında bulundu.

SEÇİM ÖNCESİ FARKLI KONUŞMUŞTU!

Seçim öncesi Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan o dönem CHP İzmir BBB Adayı olan Cemil Tugay, "İzmir Körfezi kendi kendini temizleyecek." gerçeklerden uzak sözleriyle kendi kitlesine oynadığı ortaya çıktı.

Cemil Tugay sözlerine şöyle devam etmişti, "Körfez’in temizlenmesi hepimizin en çok istediği şeylerden birisi ve bunu mutlaka başaracağız. Neden kirlendiği belli aslında kanal sistemindeki yetersizlik, arıtmanın kapasitesindeki düşüklük, derelerden gelen bir kirlenme var bunları durdurduğumuz zaman Körfez’in kendini temizleme süreci başlayacak." sözlerinin üzerinden aylar sonra geri adım atması dikkat çekti.

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