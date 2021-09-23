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Siyaset CHP'li başkan isyanı! Ekrem, hırsızlığın üstüne gitmezse vatan hainidir!
Siyaset

CHP'li başkan isyanı! Ekrem, hırsızlığın üstüne gitmezse vatan hainidir!

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu şirketin, İETT’den 2 milyar TL ihale almasının hesabını soracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:43:00 -
CHP'li başkan isyanı! Ekrem, hırsızlığın üstüne gitmezse vatan hainidir!

Meclis toplantısında İBB yönetimine “Bu iddiaların cevabını bana verin” diyeceğini aktaran Akgün, “Hırsızlığı kim yaparsa yapsın üzerine gitmeyen vatan hainidir” dedi. Dünyanın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT’yi işletemeyen, bakımlarını yapamayan İBB, otobüsleri üreten Mercedes firmasını bile “otobüslere bakım yapmaya yetkin” bulmayarak ihaleye sokmamıştı. Bunun yerine Karabat’ın mali müşaviri olduğu şirket dev ihaleyi almıştı.

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