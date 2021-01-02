CHP’li başkan içkili alemde yakalandı! Savunması yok artık dedirtti

İlçeye bağlı Gürcüdüzü Yaylası'nda Fındıklı Belediyesine ait dağ evinin balkon bölümünde düzenlenen piknikle ilgili ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. Sokağa çıkma yasağının ihlal edildiğini, maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmadan eğlence yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, Belediye Başkan Ercüment Şahin Çervatoğlu dışında bulunan 16 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 50 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Sokağa çıkma yasağından muaf olan Başkan Çervatoğlu'na ise Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre 3 bin 150 TL ceza yazıldığı öğrenildi.

Jandarmanın kimlik kontrolleri sırasında çekim yapılmasına karşı çıkan Başkan Çervatoğlu komik bir savunma yaparak “Belediyeye ait olan tesise keşif yapmaya geldiklerini” söyledi. Başkanın “Komutanım sosyal mesafemizi koruduk” demesi de dikkat çekti.