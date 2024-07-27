  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çok büyük iddia: Türkiye, İngiltere'nin emekliye ayırdığı o uçakları satın alıyor! Her an havalanabilirler

Karadeniz'de gerilim! Rusya savaş uçaklarını kaldırdı

Türkiye'yi ayağa kaldıracak zeytinyağı skandalı! Çin duyurdu: Tonlarcasını sattık

KKTC'den tarihi keşif! Devasa kaynak bulundu, saatte 80 ton akıyor, ucu bucağı yok

Trump'tan korkunç açıklama: 3. Dünya Savaşı çok yakın

ABD'yi ülkeden kovup altınlarını Türkiye'ye teslim ettiler! Her yerden altın fışkırıyor

Türkiye'yi düşman ilan eden Hindistan'dan olay Bayraktar Kızıelma çıkışı: Kabus olacak

İsrail'in TRT'ye saldırısı sonrası Türkiye'den açıklama

Mermi mi yoksa metal parçası mı yaraladı? ABD'de Trump tartışması

Türkiye petrol hazinesi buldu! Su kuyusundan bile petrol fışkırırken alçaklar saldırıya geçti
Gündem CHP’li başkan geldi, Togg gitti
Gündem

CHP’li başkan geldi, Togg gitti

Yeniakit Publisher
2024-07-27 08:01:00 -
CHP’li başkan geldi, Togg gitti

CHP Kahramankazan belediye başkanı TOGG marka aracı beğenmeyip garaja çekti yerine 7 milyon TL değerinde Audi A6 araç satın aldı.

Seçimlerden hemen sonra belediyenin borçlarını dev afişlerle açıklayan ve yaptığı açıklamalarla belediyede israf düzeni olduğunu iddia eden CHP'li Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediyeye ait yerli ve milli otomobil Togg'u garaja çekip yerine 7 milyon TL değerinde Almanya'dan ithal Audi A6 marka araç satın aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın israfa tepki gösterdi

İSRAF VAR DEMİŞTİ

Yalçın, 'Bunu yapan AK Partili bir belediye olsa yeri göğü inletecek olanlar şimdi kafasını kuma gömüyor' dedi. Yalçın, "Selim Çırpanoğlu göreve gelir gelmez birçok CHP'li belediye başkanının yaptığı gibi belediyenin borçlarını çarşaf çarşaf yayınlamıştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca belediyenin borcunun çok olduğunu, belediyede israf olduğunu, belediye personeline ödenecek kasada 5 kuruş para olmadığını ve kendi cebinden de 9 milyon lira belediye kasasına para aktardığını söylemişti. Madem belediye ciddi anlamda borçluysa şimdi Togg'a binmek yerine neden Audi A6 kullanıyor?" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23