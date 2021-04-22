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Gündem CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, yine birilerini ihya etti! Durmak yok, semirtmeye devam
Gündem

CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, yine birilerini ihya etti! Durmak yok, semirtmeye devam

Her şey daha güzel olacak sloganını kullanarak HDP ile işbirliği yapıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, yine yandaş semirtmeye devam ediyor. Yandaş için her şey güzel olurken, paralar halkın cebinden çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:31:00 -
CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, yine birilerini ihya etti! Durmak yok, semirtmeye devam

İBB’yi borç batağına saplayarak halkın parasını yandaşlarına akıtan İmamoğlu, 23 Nisan bahanesi ile metrolara asılan bayraklar için 5.8 milyon liralık ihale verdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz gün, yarın kutlanılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda hazırlık yaptı.

İBB yönetimi, bu hazırlıklar kapsamında şehirdeki metroların içini Atatürk bayraklarıyla donattı.

Yapılan bu çalışmaların bedeli ise, Türkiye Sicili Gazetesi ilanlarındaki verilmiş ihalelerde ortaya çıktı.

5 milyon 845 bin 950 TL

Raporlar incelendiğinde  Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bayrakların alımı için 24 Mart'ta ihale verdi.

İhaleden 2 gün sonra ise  5 milyon 845 bin TL'lik ödeme yapıldı. İhalenin ise yeni kurulmuş bir şirkete verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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