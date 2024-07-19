CHP’li başkan Cemil Tugay’a en yakın isimlerdendi! İzmir’de sır gibi intihar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden beri en yakın mesai arkadaşlarından birisi olan Haydar İnanır yaşamına son verdi.

İnanır, Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı döneminde de aktif olarak görev almış, seçim zaferinin ardından ise Karşıyaka Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir Özel Kalem kadrosuna transfer olmuştu.

Evinde gece geç saatlerde silahla intihar eden İnanır'ın cansız bedeni polis ve savcılığın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haydar İnanır için bugün ikindi namazının ardından Örnekköy Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Başkan Tugay, üzücü olayın ardından taziye mesajı paylaştı.

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Tugay, "Çalışma arkadaşım Haydar İnanır’ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Cenazemizi bugün ikindi vakti Örnekköy Cemevi’nden kaldıracağız. Haydar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına baş sağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.