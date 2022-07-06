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Siyaset CHP'li başkan ağzındaki baklayı çıkardı: Adayı onlar belirleyecek
Siyaset

CHP'li başkan ağzındaki baklayı çıkardı: Adayı onlar belirleyecek

CHP’nin başını çektiği "6'lı Masa" İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki beşinci toplantıda da cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" sözlerini getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 21:39:00 -
CHP'li başkan ağzındaki baklayı çıkardı: Adayı onlar belirleyecek

Güçlendirilmiş parlamenter sistem parolası ile beşinci randevusunu geride bırakan altılı masanın son toplantısından da aday çıkmadı. Daha önce hazırladıkları bildiriyi Batılı bir büyükelçiye onaylatan altılı masanın aday belirlenebileceğine olan inanç da kalmadı.

"Uluslararası karar vericiler belirleyecek"

Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın geçen yıl temmuz ayında yaptığı bir konuşmayı getirdi.

Savaş katıldığı televizyon programında açık açık, “Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar” demişti.

 

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