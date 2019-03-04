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CHP’li Başkan Adayı Arslan: ‘’Vatandaş ile belediye arasındaki duvarı kaldıracağız!’’

Balıkesir’in Edremit Millet İttifakı’nın CHP’li Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, çalışmalarını hızlandırdı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:19
CHP’li Başkan Adayı Arslan: ‘’Vatandaş ile belediye arasındaki duvarı kaldıracağız!’’

Balıkesir’in Edremit Millet İttifakı’nın CHP’li Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, çalışmalarını hızlandırdı. Avcılar Mahallesi’ndeki kahvehane ziyaretleri, yoğun ilgi üzerine mitinge dönüştü. Seçim otobüsünün üzerinden halka seslenen CHP’li Başkan Adayı Arslan, Edremit’in makus talihini yenmesinin zamanının geldiğini söyledi.


Edremit’in makus talihini yeneceğini belirten CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, ‘’Bu ilginiz ve sevginiz karşısında söylenecek çok söz yok. Sadece çok çalışacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesin belediyesi ve belediye başkanı olacağız. Belediye içerisindeki personel de mutlu ve huzurlu olacak, sokaktaki vatandaş da. Vatandaş ile belediye arasındaki duvarı kaldıracağız. Vatandaş ve belediye artık barışacak, şimdi barışma zamanıdır.’’ Dedi.


CHP’li Başkan Adayı Arslan, sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Hepimiz Edremit sevdalısıyız. Bu memleketin taşına, toprağına, havasına, suyuna ve insanına aşığız. Edremit, coğrafi konumu itibariyle bir çekim merkezidir. Hem bölgemizdeki konumu hem de tarihi ve doğal güzellikleriyle çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, bu güzellik, bu güç şimdiye kadar açığa çıkarılamadı. Biz bunu açığa çıkartacağız. Yıllar sonra dahi, zamanında bir belediye vardı, kurumsal yapısı, işleyişi ve vatandaşına yaklaşımı ile gönüllere taht kurmuştu diyecekler. Bakın bunu özellikle belirtiyorum. Belediyecilik konusunda çok iddialıyız. Belediyecilik bir ekip işidir. Daire müdüründen meclis üyesine, belediye başkan yardımcısından sokaktaki işçisine kadar bir ekip işidir. Bu ekibin en önemli öznesi ise vatandaştır. Yani sizlersiniz. Biz ne kimseye üst perdeden bakıyoruz ne de kimseyi ötekileştiriyoruz. Amacımız her yönüyle yaşanılası bir Edremit’i ortaya çıkartmak. Bugünkü koşullar itibariyle de bunu yapabilecek en nitelikli kadro bizde mevcut. Diğerlerinde mevcut olsaydı, görevlerine devam ederlerdi. Hepsi denendi ama Edremit bir türlü istenilen noktaya gelemedi. Artık bunun zamanıdır. Çok çalışacağız, çok yorulacağız ama bu işin sonunda özgürlük türkülerine hep beraber söyleyeceğiz.’’ dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:19
  1. doğa

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